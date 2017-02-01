Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
Как выяснили ученые, люди, которые до наступления 65-лет потеряли больше пяти зубов, могут скончаться ранее положенного срока. При этом если у человека к 74 годам сохранились свои зубы, то велика вероятность того, что он проживет до 100 лет.
Эксперты объясняют данное обстоятельство тем, что сохранение зубов непосредственно связано с состоянием человеческого организма. Те, кто рано утрачивают зубы, могут иметь проблемы с сердцем и сосудами либо страдать от диабета. Кроме того, продолжают авторы исследования, бактерии из ротовой полости могут попасть в кровь человека и вызвать закупорку артерий.
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