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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

Ученые NASA нашли на поверхности Марса гигантские структуры размером с 16-этажный дом и прочие загадочные объекты. Об этом сообщает издание The Sun.
Обнаруженным образованиям дали наименование «ломаные гребни». Их отличает оригинальная структура с острыми краями. Многие гребни напоминают острые лезвия 

1 февраля 2017, 10:03
Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Российские ученые открыли 500 прежде неизвестных организмов. Исследования Курило-Камчатского желоба проводили участники интернациональной экспедиции KuramBio II. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного отделения РАН.
В подавляющем большинстве речь идет об открытии разнообразных беспозвоночных организмов, которые прежде не изучались официальной наукой. В 

31 января 2017, 05:07
Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini смог передать ученым снимки кольца Сатурна с рекордно высоким разрешением. Фотографии были получены лабораторией американского космического агентства NASA.
Недавно межпланетная станция Cassini была выведена на финальный этап своей космической миссии. Изображения с кольцами Сатурна поступали специалистам США и 

31 января 2017, 03:37
Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Китайские ученые определили, что представлял собой древнейший предок человека. Как утверждается, он напоминал собой один большой рот. Как рассказывается в издании Nature, он получил наименование Saccorhytus и отнесен к отряду так называемых вторичноротых.
По словам профессора Цзянь Хана из Северо-Западного 

31 января 2017, 02:18
Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Американские ученые опровергли известное утверждение о том, что кофе повышает у человека артериальное давление. Как выяснилось в процессе продолжительного анализа состояния здоровья многочисленной группы пациентов, употребление бодрящего напитка может повлечь гипертонию лишь в комплексе с прочими факторами.
Ученые из Государственного 

30 января 2017, 12:25
Ученые установили влияние фамилии на судьбу и самочувствие человека

Ученые установили влияние фамилии на судьбу и самочувствие человека

Как утверждают ученые, говорящая фамилия может заметно повлиять влияние на здоровье и даже судьбу человека. Об исследовании специалистов из Ирландии рассказали европейские научные издания.
В масштабном эксперименте участвовали люди с «говорящими» фамилиями. Ученые отметили, что их значение во многих случаях 

27 января 2017, 04:55
Ученые: Лимит сна влияет на продолжительность жизни людей

Ученые: Лимит сна влияет на продолжительность жизни людей

Лимит сна может серьезно повлиять на продолжительность жизни людей. Об этом заявила группа ученых, представляющих Лондонский имперский колледж и Уорвикский университет.
В процессе экспериментов ученые сопоставили данные о продолжительности ночного отдыха более 10 000 человек. Исследование продолжалось в течение 17 лет.

27 января 2017, 10:48
Молочный коктейль признали самым вредным напитком в мире

Молочный коктейль признали самым вредным напитком в мире

Любимый детьми и многими взрослыми молочный коктейль по отрицательному воздействию на человеческий организм оказался аналогичен наркотическим веществам. Так утверждают ученые из Соединенных Штатов после ряда экспериментов.
По мнению экспертов, сладкий напиток представляет очень серьезную угрозу из-за того, что провоцирует выработку 

26 января 2017, 09:37
Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Английские ученые установили связь между проверкой электронной почты и болезнями. Согласно их выводам, слишком частая проверка почтового ящика и соцсетей может серьезно отразиться на состоянии здоровья пользователей.
По мнению ученых, сами по себе социальные сети и электронная почта не вредны. 

25 января 2017, 03:00
Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет

Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что чрезмерное употребление еды после 30 лет наносит очень большой вред здоровью. Привычка обильно поесть, тем более перед сном, подталкивает процессы старения, увеличивая вероятность возникновения рака, диабета и появления проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ряд экспериментов 

25 января 2017, 01:11
Американские ученые исследовали сон россиян

Американские ученые исследовали сон россиян

У россиян средняя продолжительность сна составляет около 9 часов 20 минут. Об этом говорится в материалах исследования, подготовленного американскими и австралийскими учеными. В среднем жители РФ ложатся спать в 22:43 и встают в 7:54. Меньше всего спят японцы - всего 

24 января 2017, 04:30
Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
Одним из способов, помогающих уснуть, является просмотр кинокартины с легким сюжетом. Такие ленты дают возможность снять нервное напряжение и расслабиться. Также ученые советуют 

23 января 2017, 11:12
Ученые: Умеренное голодание увеличит жизнь в полтора раза

Ученые: Умеренное голодание увеличит жизнь в полтора раза

Ученые выяснили связь между объемом съеденной пищи и долголетием. В результате серии экспериментов специалисты из университета в Мэдисоне и института старения определили, что уменьшение калорийности еды может увеличить продолжительность жизни человека, а переедание грозит преждевременным летальным исходом.
Исследования проводили на 

19 января 2017, 10:20
Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Коллектив скандинавских ученых обнародовал итоги большого исследования, согласно которым регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни человека. Информация об этом появилась в ряде научных изданий.
Прежде в научной среде бытовало мнение, согласно которому систематическая сдача крови способна причинять серьезный вред здоровью. Например, 

17 января 2017, 02:18
Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Коллектив ученых из Англии установил, в какие дни недели женщине лучше всего рожать. В серии исследований участвовали около 1,5 млн человек.
По итогам наблюдений ученые определили, что день недели напрямую связан с протеканием процесса родов у представительниц прекрасного пола и 

17 января 2017, 08:16
Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Немецкие и швейцарские ученые установили, что пенсионеры, уделяющие много времени внукам, живут дольше тех, кто не общается с представителями подрастающего поколения. Как показали исследования с участием 500 добровольцев в возрасте от 70 до 100 лет, систематическая помощь любому человеку может 

23 декабря 2016, 02:09
Ученые: Cчастливая личная жизнь влияет на состояние зубов

Ученые: Cчастливая личная жизнь влияет на состояние зубов

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что у людей с счастливой и гармоничной личой жизнью состояние здоровья зубов намного лучше. В исследовании приняли участие 265 человек.
Среди испытуемых ученые выявили тех, кто пытается избежать эмоциональной близости или переживает из-за того, 

23 ноября 2016, 04:00
Ученые выяснили, как зубы влияют на сексуальную привлекательность

Ученые выяснили, как зубы влияют на сексуальную привлекательность

Ученые установили, что зубы человека отвечают за его сексуальную привлекательность в глазах партнера. Как утверждают палеонтологи Университета Витватерсранда и французские специалисты European Synchrotron Radiation Facility, за идеальную форму челюсти люди должны быть благодарны млекопитающим, которые обитали 300 млн лет назад.

16 ноября 2016, 12:11
Ученые научились определять по зубам причину смерти

Ученые научились определять по зубам причину смерти

По сведениям издания PLOS ONE, посредством изотопного анализа зубных тканей ученые установили, вследствие чего умерли ирландцы в XIX веке. Продолжительными исследованиями брэдфордских специалистов доказано, что по химическому составу дентина можно определить причину голодной смерти.
Осуществив анализ соотношения углеродных и азотных 

11 августа 2016, 10:55
Ученые помогут людям выращивать новые зубы с помощью акул

Ученые помогут людям выращивать новые зубы с помощью акул

Всем известна удивительная способность акул выращивать новые зубы в течение всей жизни. Ученые решили изучить генетические особенности процесса, чтобы в будущем применить этот метод для человека.
Как известно, акулы – это хищники, которым приходится много охотиться в водной среде. Поэтому 

6 августа 2016, 02:21
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