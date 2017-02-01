Ученые: Cчастливая личная жизнь влияет на состояние зубов Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что у людей с счастливой и гармоничной личой жизнью состояние здоровья зубов намного лучше. В исследовании приняли участие 265 человек.

Среди испытуемых ученые выявили тех, кто пытается избежать эмоциональной близости или переживает из-за того, …