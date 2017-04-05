Новый материал разработали американские ученые (Калифорнийский университет, Риверсайд, США). Устойчивый к царапинам и порезам, очень гибкий, он способен восстановиться даже в случае разорванного пополам образца. Прозрачная, проводящая электричество новинка – идеальное решение для использования в качестве стекла для смартфонов или очков.
Для создания чудо-материала химики использовали принцип ион-дипольного взаимодействия нековалентной связи. Именно это обеспечивает восстановление поверхности данного материала в случае его серьезного повреждения или даже полного разрыва, так как молекулы и ионы начинают притягиваться друг к другу. Причем абсолютное «сращивание» разорванных половинок происходит менее чем за сутки.
Также отмечается, что гибкий материал может сильно растягиваться, увеличиваясь в длине в 50 раз.
Разработчики новинки предполагают, что уже через три года на рынке появятся смартфоны и очки с самовосстанавливающимся стеклом.
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