Материалы на Сердюкова вновь перепроверяют Главная военная прокуратура не передала в Следственный комитет материалы проведенной ею проверки для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, сообщает "Коммерсантъ". При этом она подтвердила нарушения при продаже 140 га леса и так называемого "генеральского озера" …