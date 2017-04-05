Авторитетный журнал Nature опубликовал статью под названием "прогнозирование роста кристаллов с помощью кинетической трёхмерной модели". Среди ее авторов - двое сотрудников самарского Межвузовского научно-исследовательского центра.
Ученые описали универсальную математическую модель, позволяющую с высокой точностью формировать структуру различных веществ, изменять их химические и физические свойства.
Накануне губернатор Николай Меркушкин встретился с одним из авторов публикации, директором межвузовского научно-исследовательского центра, профессором Владиславом Блатовым. Учёный рассказал об активном сотрудничестве самарских специалистов с оборонными предприятиями России, а также коллегами из-за рубежа, в частности из США, Китая, Индии и Италии. Глава региона пообещал, что все перспективные исследования будут получать всестороннюю поддержку. Кроме того, для работы ученых будут созданы максимально комфортные условия на базе технополиса Гагарин-центр.
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