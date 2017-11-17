Ученые из Active SETI отправили радиосигнал о наличии жизни на нашей планете в сторону потенциально обитаемого космического тела GJ 273b в созвездии Малого Пса. Эта планета располагается в 12 световых годах от Солнечной системы.
Специалисты проекта Active SETI уже в течение полувека предпринимают усилия для обнаружения присутствия иной цивилизации в космическом пространстве. Они анализируют все, без исключения, радиосигналы из космоса, фиксируемые самой современной аппаратурой.
За пять десятилетий у представителей проекта получилось лишь однажды обнаружить косвенное свидетельство присутствия иноземного разума. Ровно сорок лет назад телескоп «Большое ухо» получил пресловутый сигнал Wow, который исходил от созвездия Стрельца. Больше ничего подобного поймать не вышло. Впрочем, как полагает ряд экспертов, этот сигнал оказался просто-напросто отражением радиоволн с нашей планеты от частей космического мусора.
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