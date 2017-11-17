В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян Исследователи американского космического агентства NASA назвали предполагаемые сроки обнаружения инопланетной цивилизации. В частности, ученый Тони дель Генио утверждает, что возможного кандидата отыщут не позднее чем через 20 лет.

При этом специалист оговорился: другая жизнь, о которой так много пишут фантасты …