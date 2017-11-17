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Рекордного размера солнечные батареи получат российские спутники

Рекордного размера солнечные батареи получат российские спутники

Отечественные спутники связи будут гораздо мощнее, рассказывают "Известия". Это произойдет после установки на них рекордно больших солнечных "крыльев" – батарей площадью до 112 кв. м.
Как поясняют эксперты, КПД новинки будет на уровне 28-30 процентов. Мощность спутника при этом будет 

17 ноября 2017, 09:16
В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

Исследователи американского космического агентства NASA назвали предполагаемые сроки обнаружения инопланетной цивилизации. В частности, ученый Тони дель Генио утверждает, что возможного кандидата отыщут не позднее чем через 20 лет.
При этом специалист оговорился: другая жизнь, о которой так много пишут фантасты 

16 ноября 2017, 03:17
Крупнейшее в истории столкновение галактик зафиксировали астрономы

Крупнейшее в истории столкновение галактик зафиксировали астрономы

Интернациональная группа исследователей рассказала о крупнейшем столкновении двух галактик. Согласно их утверждению, мировая наука ничего подобного еще не фиксировала.
Как говорят специалисты, образующаяся эллиптическая галактика ADFS-27 располагается в 12,7 млрд световых лет от нашей планеты в созвездии Золотая Рыба. Вес 

15 ноября 2017, 12:07
На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, 
13 ноября 2017, 03:40
У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

Возле всемирно известной пирамиды Хеопса близ Каира специалисты обнаружили загадочные надписи на земле. Есть версия, согласно которой их в древние времена могли оставить представители иных цивилизаций.
Таинственные надписи были найдены прямо у подножья пирамиды, и, как утверждается, нечто аналогичное нашли 

1 ноября 2017, 12:23
Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог Скотт Уоринг, работающий на Тайване, заявил, что обнаружил летательный аппарат, принадлежащий представителям внеземной цивилизации. По словам исследователя, НЛО находится на спутнике Марса – Фобосе.
Как пояснил Уоринг, он рассмотрел таинственный объект на довольно старом снимке. В соцсетях Уоринг уфолог 

16 октября 2017, 12:29
В США очевидцы сняли в небе гигантский полупрозрачный НЛО

В США очевидцы сняли в небе гигантский полупрозрачный НЛО

Таинственное явление попало в объективы жителей Соединенных Штатов. В небе они увидели огромное пористое образование. Полупрозрачный НЛО беспрецедентных размеров заставил усомниться в своих представлениях о мире даже самых больших скептиков, игнорирующих любую информацию о представителях внеземной цивилизации.
Появившиеся в Интернете 

2 октября 2017, 03:18
Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа

Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа

Астрономы в процессе исследований открыли уникальную экзопланету EPIC 228813918b, где продолжительность года составляет всего лишь 4,5 земных часа. Необычный космический объект находится на высокоскоростной орбите вокруг M3-карлика.
Открытие сделали ученые из Королевского астрономического общества Великобритании. Как они поясняют, это вторая 

19 июля 2017, 03:29
Ученые нашли в созвездии Тельца самую молодую экзопланету

Ученые нашли в созвездии Тельца самую молодую экзопланету

Американские исследователи из Калифорнийского технологического института обнаружили наиболее молодую экзопланету из ранее известных. Помог им в этом известный космический телескоп Kepler.
Как говорят исследователи, небесное тело K2-33b сопоставимо по габаритам с Нептуном и осуществляет полный оборот вокруг своей горячей звезды 

21 июня 2016, 02:15
Три потенциально обитаемые планеты обнаружены в созвездии Водолея

Три потенциально обитаемые планеты обнаружены в созвездии Водолея

Команда международных исследователей объявила об уникальном открытии: обнаружены три потенциально обитаемые планеты на расстоянии всего 39 световых лет от Земли. Планеты вращаются вокруг небольшого красного карлика в созвездии Водолея. Масса карлика меньше солнечной примерно в 10 раз. Звездной системе дали название 
2 мая 2016, 10:05
Астрономы открыли четыре гигантские планетные системы

Астрономы открыли четыре гигантские планетные системы

Международный коллектив ученых из Соединенных Штатов, КНР, Австралии и Чили открыл четыре огромные звезды, вокруг которых вращается четыре газовых гиганта. Гигантские экзопланеты имеют увеличенные орбитальные периоды – от двух до четырех земных лет. Обо всем этом рассказывает портал arXiv.org. Из 
16 марта 2016, 03:17
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