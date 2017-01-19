В киносаге «Игра Престолов» появится лорд Уолдер Фрей, который, как известно любителям популярного фэнтези, ответственен за «кровавую свадьбу». Причина возвращения неясна, ведь этого персонажа в конце 6-го сезона убила Ария Старк.
Старт седьмого сезона запланирован на лето 2017 года. После обнародования деталей сценария создатели картины намерены держать в тайне любую информацию, способную намекнуть на основные повороты сюжета.
Впрочем, интернет они держать под контролем не в состоянии, и вот недавно в Сети появилась информация, что «кровавый» лорд Уолдер Фрей, на котором лежит гибель нескольких главных героев сериала, опять покажется зрителям. Пока неизвестно, в каком облике он будет, но зрители уже наперебой начали высказывать самые разные версии.
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