В Самаре абоненты Мегафона получат компенсацию за сорванную связь сообщил генеральный директор компании Сергей Солдатенков.



"Друзья, хочу сообщить последние новости по вчерашней аварии.



Технический сбой на нашем оборудовании, повлиявший на работу ряда услуг, устранен. Минувшей ночью и утром мы … Об этом в официальном аккаунте сотового оператора"Друзья, хочу сообщить последние новости по вчерашней аварии.Технический сбой на нашем оборудовании, повлиявший на работу ряда услуг, устранен. Минувшей ночью и утром мы