Будьте осторожней с MMS. Более 14 млн устройств по всему миру успел заразить новый мобильный вирус CopyCat. Зловредное мультимедийное сообщение успешно проникает на устройства на платформе Android. По словам специалистов, вирус незаметно загружается и прописывается в операционке, а затем начинает генерировать доходы от рекламы. О наличии "незванного гостя" владельцы гаджетов, как правило, не догадываются. Прибыль, которую CopyCat уже успел принести своим создателям, на этот день оценивается в 1,5 млн долларов. Большая часть жертв находится в Юго-Восточной Азии, однако заражению также подверглись около 300 тысяч пользователей из США. И появились первые пострадавшие в Европе.
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Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко
Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.
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28 июня 2017, 08:05
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Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным
В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
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15 июня 2017, 12:14
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На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек
Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.
«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким …
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6 июня 2017, 04:31
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Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов
В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
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5 июня 2017, 11:18
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Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов
Эксперты "Лаборатории Касперского" предупредили о значительном росте числа вредоносного программного обеспечения для мобильных гаджетов. По словам специалиста компании Андрея Ярных, в ближайшее время устройства на платформах Android и Windows Mobile может накрыть настоящая эпидемия вирусов.
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25 мая 2017, 09:32
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В Самаре абоненты Мегафона получат компенсацию за сорванную связь
Об этом в официальном аккаунте сотового оператора сообщил генеральный директор компании Сергей Солдатенков.
"Друзья, хочу сообщить последние новости по вчерашней аварии.
Технический сбой на нашем оборудовании, повлиявший на работу ряда услуг, устранен. Минувшей ночью и утром мы …
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20 мая 2017, 05:39
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Телефоны потеряли «Мегафон»
Абоненты мобильного оператора «Мегафон» испытывают массовые проблемы со связью по всей стране. Наличие проблемы подтвердил сам оператор на официальном аккаунте компании в Twitter: «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства».
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19 мая 2017, 01:55
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Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак
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15 мая 2017, 08:47
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В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин
Самарские полицейские раскрыли попытку ограбления салона сотовой связи. Инцидент произошел в вечернее время в Железнодорожном районе на улице Спортивной, сообщили в четверг, 12 октября, в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские, находившиеся рядом с местом происшествия, услышали звук бьющегося стекла. …
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13 октября 2016, 05:43
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Россиян будут штрафовать за разговоры по телефону на «зебре»
Согласно законопроекту калининградских депутатов, выписывать штрафы нужно гражданам, которые при пересечении проезжей части пользуются мобильником, не оборудованным устройством типа «хэндс фри». Документ направлен в Госдуму.
При этом за переход регулируемого перехода сумма наказания составит пятьсот рублей, нерегулируемого - до …
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2 октября 2015, 02:28
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В России хотят создать единую базу сотовых номеров
С таким предложением выступила Общественная палата России. Новая единая база позволит при смене владельцев сотовых номеров отключать SMS от банков и рассылки, которые согласились получать предыдущие хозяева. Доступ к системе будет предоставляться за деньги. Обратившийся сможет узнать, когда был заключен …
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27 июля 2015, 01:04
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В Самаре был украден сотовый телефон из камеры хранения супермаркета
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15 июля 2015, 04:15