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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
Накануне Еврокомиссия выступила со специальным заявлением. Теперь европейцы, разъезжающие в пределах ЕС, получили возможность звонить, писать и общаться посредством мобильных устройств 

15 июня 2017, 12:14
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.

«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

6 июня 2017, 04:31
Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
Французские 

5 июня 2017, 11:18
Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Эксперты "Лаборатории Касперского" предупредили о значительном росте числа вредоносного программного обеспечения для мобильных гаджетов. По словам специалиста компании Андрея Ярных, в ближайшее время устройства на платформах Android и Windows Mobile может накрыть настоящая эпидемия вирусов.
Если к классическим эпидемиям заражения 

25 мая 2017, 09:32
В Самаре абоненты Мегафона получат компенсацию за сорванную связь

В Самаре абоненты Мегафона получат компенсацию за сорванную связь

Об этом в официальном аккаунте сотового оператора сообщил генеральный директор компании Сергей Солдатенков.
 
"Друзья, хочу сообщить последние новости по вчерашней аварии.
 
Технический сбой на нашем оборудовании, повлиявший на работу ряда услуг, устранен. Минувшей ночью и утром мы 
20 мая 2017, 05:39
Телефоны потеряли «Мегафон»

Телефоны потеряли «Мегафон»

Абоненты мобильного оператора «Мегафон» испытывают массовые проблемы со связью по всей стране. Наличие проблемы подтвердил сам оператор на официальном аккаунте компании в Twitter: «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства».
В социальных 

19 мая 2017, 01:55
Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

По словам главы Европола Роба Уэйнрайта, новая волна кибератак может начаться в понедельник утром. Об этом он заявил представителям английского телеканала ITV.
Как отметил специалист, угроза является растущей. От последних вирусных атак уже пострадали свыше 200 тысяч пользователей из 150 

15 мая 2017, 08:47
В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин

В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин

Самарские полицейские раскрыли попытку ограбления салона сотовой связи. Инцидент произошел в вечернее время в Железнодорожном районе на улице Спортивной, сообщили в четверг, 12 октября, в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские, находившиеся рядом с местом происшествия, услышали звук бьющегося стекла. 

13 октября 2016, 05:43
Россиян будут штрафовать за разговоры по телефону на «зебре»

Россиян будут штрафовать за разговоры по телефону на «зебре»

Согласно законопроекту калининградских депутатов, выписывать штрафы нужно гражданам, которые при пересечении проезжей части пользуются мобильником, не оборудованным устройством типа «хэндс фри». Документ направлен  в Госдуму.

При этом за переход регулируемого перехода сумма наказания составит пятьсот рублей, нерегулируемого - до 
2 октября 2015, 02:28
В России хотят создать единую базу сотовых номеров

В России хотят создать единую базу сотовых номеров

С таким предложением выступила Общественная палата России. Новая единая база позволит при смене владельцев сотовых номеров отключать SMS от банков и рассылки, которые согласились получать предыдущие хозяева. Доступ к системе будет предоставляться за деньги. Обратившийся сможет узнать, когда был заключен 
27 июля 2015, 01:04
В Самаре был украден сотовый телефон из камеры хранения супермаркета

В Самаре был украден сотовый телефон из камеры хранения супермаркета

На днях в Самаре была совершена кража мобильного телефона из сумки, находившейся в камере хранения в супермаркете. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
 
59-летняя женщина сообщила полицейским, что у нее пропал сотовый, пока она делала покупки в 
15 июля 2015, 04:15
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