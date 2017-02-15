Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей По итогам 2016 года средний размер семейного дохода в Самарской области, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, составил 56 тысяч рублей. Это на 7 с половиной тысяч меньше, чем было в 2014-м, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй. Показатель был получен …