В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров материаловедения. Создание мощного научно-технического кластера направлено на эффективное решение задач, стоящих перед конструкторскими бюро РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов". Это станет дополнительным импульсом для увеличения производства современной высокотехнологичной продукции. Также Николай Меркушкин и Евгений Каблов обсудили работу научно-технического совета при Губернаторе Самарской области. Напомню, его председателем является генеральный директор ВИАМ. Основные задачи этого органа - формирование единой технической политики региона, продвижение разработок самарских ученых и развитие инновационных технологий.
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