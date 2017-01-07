Ученые выяснили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом Орнитологи из Университета Квинсленда определили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом в воздухе. Оказывается, пернатые избегают столкновений в полете благодаря уникальной способности, сформированной в процессе эволюции. При возникновении препятствий на пути птицы могут быстро отклоняться в сторону и …