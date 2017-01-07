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Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию
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3 января 2017, 06:02
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Экологи: В ближайшие годы исчезнут сотни видов тропических птиц
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10 ноября 2016, 01:15
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Ученые: В Африке обнаружены сразу три новых вида птиц
Зоологи обнаружили в Африке сразу три новых вида птиц. Открытие сделали ученые из Соединенных Штатов. О своем исследовании они рассказали на страницах издания Systematics and Biodiversity.
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8 ноября 2016, 07:37
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Ученые выяснили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом
Орнитологи из Университета Квинсленда определили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом в воздухе. Оказывается, пернатые избегают столкновений в полете благодаря уникальной способности, сформированной в процессе эволюции. При возникновении препятствий на пути птицы могут быстро отклоняться в сторону и …
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3 октября 2016, 03:40
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По Тольятти гулял «довольно крупный птенчик» неустановленной пока породы птиц, есть фото
Сегодня, 16 июля, один из жителей Тольятти по дороге на работу встретил птенца неустановленной пока породы птиц, которых не часто встретишь в городе. Фото размещены в группе «Подслушано Тольятти» соцсети «ВКонтакте» с сопроводительным комментарием «Кто скажет чей это птенец? …
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16 июля 2016, 06:00
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Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале
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24 июня 2016, 11:42
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В Самаре косули пытались проникнуть в школу
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31 мая 2016, 05:15
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В Самаре насмерть сбили кабана рядом с Курумочем, есть фото
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29 мая 2016, 05:53
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Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»
На стадионе «Локомотив» в Самаре традиционно откроется ледовый каток. Стало известно, когда можно будет опробовать лед. В этом году каток откроется 12 декабря, цены остались без изменений с прошлого сезона, сообщает samru.ru.
Как ранее уже сообщала «ТЕРРА», в областном …
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3 декабря 2014, 01:44
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В Самаре зимой откроют 106 катков
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2 декабря 2014, 09:47
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В Самаре установили необычные урны
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5 июля 2013, 10:49