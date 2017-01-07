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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
Экологи: В ближайшие годы исчезнут сотни видов тропических птиц

Экологи: В ближайшие годы исчезнут сотни видов тропических птиц

Ученые из Соединенных Штатов заявили, что в ближайшие несколько лет на Земле могут исчезнуть порядка 200 редких видов птиц. Это произойдет из-за постоянной вырубки лесов и глобального потепления. В первую очередь уникальные пернатые пропадут в таких регионах, как Амазония, Центральная 

10 ноября 2016, 01:15
Ученые: В Африке обнаружены сразу три новых вида птиц

Ученые: В Африке обнаружены сразу три новых вида птиц

Зоологи обнаружили в Африке сразу три новых вида птиц. Открытие сделали ученые из Соединенных Штатов. О своем исследовании они рассказали на страницах издания Systematics and Biodiversity.
Как отмечается, новых птиц нашел коллектив американских ученых под управлением профессора Гари Велкера. Специалисты 

8 ноября 2016, 07:37
Ученые выяснили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом

Ученые выяснили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом

Орнитологи из Университета Квинсленда определили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом в воздухе. Оказывается, пернатые избегают столкновений в полете благодаря уникальной способности, сформированной в процессе эволюции. При возникновении препятствий на пути птицы могут быстро отклоняться в сторону и 

3 октября 2016, 03:40
По Тольятти гулял «довольно крупный птенчик» неустановленной пока породы птиц, есть фото

По Тольятти гулял «довольно крупный птенчик» неустановленной пока породы птиц, есть фото

Сегодня, 16 июля, один из жителей Тольятти по дороге на работу встретил птенца неустановленной пока породы птиц, которых не часто встретишь в городе. Фото размещены в группе «Подслушано Тольятти» соцсети «ВКонтакте» с сопроводительным комментарием «Кто скажет чей это птенец? 
16 июля 2016, 06:00
Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале

Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале

Оренбурженка требует усыпить дикую лису, поселившуюся в жилом квартале города. Сообщение об этом распространилось в социальных сетях.
Как сообщается, лиса ведет себя подобно собаке или кошке. Она бродит по городскому массиву, добывает еду в мусорных баках, принимает и пищу от 

24 июня 2016, 11:42
В Самаре косули пытались проникнуть в школу

В Самаре косули пытались проникнуть в школу

В Самаре продолжают появляться дикие звери. Утром в социальных сетях появилась информация, что вчера, 30 мая, косули пытались пробраться в школу №81.

По информации СМИ, две взрослые особи и один детеныш дикой козы бегали около входа в учебное заведение. Со слов 
31 мая 2016, 05:15
В Самаре насмерть сбили кабана рядом с Курумочем, есть фото

В Самаре насмерть сбили кабана рядом с Курумочем, есть фото

В ночь с пятницы на субботу, с 27 на 28 мая, на автотрассе неподалеку от аэропорта Курумоч в Самаре произошло ЧП. Как сообщают в соцсетях очевидцы, там был сбит дикий кабан.
 
Животное в результате удара погибло на месте. По 
29 мая 2016, 05:53
Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»

Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»

На стадионе «Локомотив» в Самаре традиционно откроется ледовый каток. Стало известно, когда можно будет опробовать лед. В этом году каток откроется 12 декабря, цены остались без изменений с прошлого сезона, сообщает samru.ru.
Как ранее уже сообщала «ТЕРРА», в областном 
3 декабря 2014, 01:44
В Самаре зимой откроют 106 катков

В Самаре зимой откроют 106 катков

В администрации областного центра обсудили работу катков этой зимой. Всего в Самаре зальют 106 ледовых площадок. 48 - во дворах, 39 - около городских школ, 10 катков – в общественных зонах и 9 – на частных и ведомственных участках, рассказал 
2 декабря 2014, 09:47
В Самаре установили необычные урны

В Самаре установили необычные урны

4 июля на площади Кирова около ТЦ «Вива Ленд» появились новые урны. Они сделаны в виде перевернутых зонтов.
5 июля 2013, 10:49
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