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В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи
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25 сентября 2017, 10:26
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Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное
Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
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15 августа 2017, 12:35
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Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»
Один их жителей частного сектора на 19 километре Московского шоссе стали свидетелем забавной картины. Возле одного из коттеджей он наблюдал слёт пушистых представителей поселка. По всей видимости, «котэ» делили территорию поселка. Коты на внезапное появление отреагировали «папарацци» относительно спокойно.
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29 июля 2017, 03:53
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Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок
В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум, сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.
Порадовали …
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23 мая 2017, 09:34
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По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица
Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.
«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом …
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7 января 2017, 03:31
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В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей
Блогер Илья Круговой сообщает, что "жители Красной Глинки готовы едва ли не к бунту". "Причина - сумма в квитках за тепло примерно на тысячу рублей стала больше. Есть там и бизнесмены с известными фамилиями и кое-кто из чиновников. Скоро …
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15 декабря 2016, 07:01
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В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото
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12 ноября 2016, 02:10
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По Тольятти гулял «довольно крупный птенчик» неустановленной пока породы птиц, есть фото
Сегодня, 16 июля, один из жителей Тольятти по дороге на работу встретил птенца неустановленной пока породы птиц, которых не часто встретишь в городе. Фото размещены в группе «Подслушано Тольятти» соцсети «ВКонтакте» с сопроводительным комментарием «Кто скажет чей это птенец? …
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16 июля 2016, 06:00
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Безработный самарец, приглашенный в гости на празднование дня рождения, обокрал хозяина
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13 марта 2016, 05:41
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Ученые установили, когда в Австралии появились дикие кошки
Исследователи установили, откуда именно и как на Зеленом материке возникли дикие кошки, которые, согласно существующей теории, стали впоследствии повинны в исчезновении представителей местной фауны. Как выяснили ученые, впервые это произошло в позапрошлом столетии, с приходом в эти места переселенцев из …
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7 декабря 2015, 03:08