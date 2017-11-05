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Материалы по теме:

В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи

В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи

Пенсионер возвращался с рыбалки на автомобиле и застрял на грунтовой дороге у села Калиновка.

К спасателям рыбак обратился, поняв, что помощи ждать больше неоткуда. На дворе стояла глубокая ночь, и на проезжей части не было никого, кто мог бы 
25 сентября 2017, 10:26
Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное

Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное

Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
По словам ученых, такой уникальный окрас лесного обитателя объясняется отнюдь не альбинизмом. Все дело в генетической мутации, рассказывают 

15 августа 2017, 12:35
Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»

Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»

Один их жителей частного сектора на 19 километре Московского шоссе стали свидетелем забавной картины. Возле одного из коттеджей он наблюдал слёт пушистых представителей поселка. По всей видимости, «котэ» делили территорию поселка. Коты на внезапное появление отреагировали «папарацци» относительно спокойно.
29 июля 2017, 03:53
Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок

Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок

В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум, сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.
 
Порадовали 
23 мая 2017, 09:34
По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.

«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом 
7 января 2017, 03:31
В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей

В блогах: тепло для жителей Красной Глинки подорожало на 1000 рублей

Блогер Илья Круговой сообщает, что "жители Красной Глинки готовы едва ли не к бунту". "Причина - сумма в квитках за тепло примерно на тысячу рублей стала больше. Есть там и бизнесмены с известными фамилиями и кое-кто из чиновников. Скоро 
15 декабря 2016, 07:01
В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото

В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото

Сегодня, 12 ноября, на Красной Глинке в Самаре произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщают в паблике «ДТП163» соцсети «ВКонтакте»
 
По словам очевидцев, происшествие случилось возле дома ЭМО, на Красноглинском шоссе. Водитель большегруза ДАФ не справился с управлением 
12 ноября 2016, 02:10
По Тольятти гулял «довольно крупный птенчик» неустановленной пока породы птиц, есть фото

По Тольятти гулял «довольно крупный птенчик» неустановленной пока породы птиц, есть фото

Сегодня, 16 июля, один из жителей Тольятти по дороге на работу встретил птенца неустановленной пока породы птиц, которых не часто встретишь в городе. Фото размещены в группе «Подслушано Тольятти» соцсети «ВКонтакте» с сопроводительным комментарием «Кто скажет чей это птенец? 
16 июля 2016, 06:00
Безработный самарец, приглашенный в гости на празднование дня рождения, обокрал хозяина

Безработный самарец, приглашенный в гости на празднование дня рождения, обокрал хозяина

Житель Самары подозревается в краже денег у своего знакомого, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии сотрудников полиции, 37-летний житель поселка Красная Глинка пригласил знакомого к себе домой, чтобы отметить день рождения. После застолья с распитием алкоголя гость 
13 марта 2016, 05:41
Ученые установили, когда в Австралии появились дикие кошки

Ученые установили, когда в Австралии появились дикие кошки

Исследователи установили, откуда именно и как на Зеленом материке возникли дикие кошки, которые, согласно существующей теории, стали впоследствии повинны в исчезновении представителей местной фауны. Как выяснили ученые, впервые это произошло в позапрошлом столетии, с приходом в эти места переселенцев из 
7 декабря 2015, 03:08
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