По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.



«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом … Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица,Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом