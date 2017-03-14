В 2016 году в России значительно выросла доля граждан, которые предпочитают хранить деньги дома в наличной форме. Сейчас такую заначку имеют 23 процента россиян. Это на 5 процентов больше, чем в 2015-м. Исследование было проведено социологами из Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Эксперты объясняют ситуацию двумя главными причинами: готовностью людей тратить больше на покупки и снижением уровня доверия к банкам. Доля россиян, имеющих вклады, снизилась на 12 процентных пунктов, составив к концу прошлого года 52 процента. Финансовая тревожность населения напрямую зависит от активности Центробанка, отзывающего ежегодно лицензии не менее чем у 100 кредитных организаций.
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Ученые рассказали, сколько денег человеку нужно для счастья
Ученые из Соединенных Штатов установили, при каком уровне дохода среднестатистический гражданин их страны может считать себя счастливым. Соответствующее исследование с участием большого числа респондентов велось на протяжении 60 лет.
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13 марта 2017, 01:06
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Самарский филиал банка ВТБ 24 возглавила Зарина Плукчи
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13 марта 2017, 12:40
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Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках
С июня этого года в ряде отечественных банков введут систему дистанционной идентификации граждан при открытии вкладов и счетов, внедренную Минкомсвязи России. Об этом говорится на портале правовых документов.
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9 марта 2017, 03:29
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Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей
Представители правоохранительных органов завели уголовное дело на главу одного из отечественных банков. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1,35 млрд рублей.
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9 марта 2017, 11:45
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Сергей Стиллавин меняет профессию
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6 марта 2017, 10:34
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ЦБ забрал лицензии у четырех банков
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3 марта 2017, 12:43
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Минфин готовится занимать деньги у россиян
Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект приказа об основных параметрах «народных облигаций». Согласно документу, ценные бумаги будут размещены уже в 1-м квартале 2017 года и будут напоминать депозит. Они не будут обращаться на вторичном рынке, продать другому человеку их нельзя, …
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27 февраля 2017, 01:28
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Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома
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17 февраля 2017, 08:04