Уже сейчас можно покататься на ватрушках в парке Гагарина, в парке 50 лет Октября на Металлурге, в «Дружбе». В парке Победы в этом году зальют каток. Там можно будет взять коньки напрокат и воспользоваться камерой хранения. Касса работает ежедневно без …