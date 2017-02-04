На днях в Тольятти случайные прохожие обнаружили лежащего посреди улицы парня, он едва дышал и находился бессознательном состоянии. Люди вызвали ему скорую. Медики в срочном порядке оказали молодому человеку необходимую помощь и отвезли в больницу, где диагностировали у него общее переохлаждение тела.
Как позже удалось выяснить, 23-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на снегу. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
|
Сурки Иван и Ева погадают для самарцев
|
20 января 2017, 01:08
|
Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины
Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.
Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался …
|
17 января 2017, 03:19
|
В Самарской области купят противогололедной соли на 107 млн рублей
Самарское областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования объявило тендер на поставку 700 тонн технической соли «Галит» за 107 млн рублей. Данный минеральный концентрат предназначен для посыпки проезжей части в зимних условиях. По данным реестра госзакупок, уже несколько лет …
|
16 января 2017, 12:59
|
18 школьных автобусов и 8 карет скорой помощи получили учреждения образования и здравоохранения Самарской области
Ключи от авто сегодня на Площади Славы вручил губернатор Николай Меркушкин. Желтые вместительные "Форды" и "Газели" отправятся в сельские школы Кинельского, Сергиевского и Ставропольского района. Автомобили с красным крестом войдут в парк Самарской станции скорой помощи.
|
13 января 2017, 05:32
|
За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела
В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за препятствование проезду машин скорой помощи. По мнению депутатов, если в результате действий автохама произошел летальный случай, нарушителя нужно судить как за непреднамеренное убийство. Парламентарии отреагировали на резонансную трагедию в Камчатском крае, где следственное …
|
13 января 2017, 02:26
|
В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже
В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.
Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось …
|
13 января 2017, 11:10
|
В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги
|
6 января 2017, 02:57
|
В самарских парках заработали зимние горки
|
6 декабря 2016, 12:22
|
Автомобилистам Самарской области пора менять летнюю резину на зимнюю
В Самаре в воскресенье и понедельник выпадут осадки в виде мокрого снега. Усилится ветер. Погоду сформирует скандинавский циклон, который переместится на Волгу из центральных районов Европейской части России. При температуре воздуха близкой к нулю, сообщают в Приволжском Гидрометцентре, начнет устанавливаться …
|
28 октября 2016, 09:43
|
У Сызрани нашли заблудившегося мужчину с обморожением рук и ног
|
2 февраля 2016, 10:04
|
В Тольятти 2-летняя девочка обморозила руки
Вчера, 2 января, вечером в ожоговое отделение одной из тольяттинских больниц была доставлена 2-летняя девочка с признаками обморожения кистей рук, сообщает портал Волга Ньюс со ссылкой на оперативные службы Автограда.
По предварительным данным, термическую травму малышка получила во …
|
3 января 2016, 03:58
|
Почти 30 самарцев пострадали от октябрьского мороза за неделю
Стали известны данные о пострадавших в результате аномальных заморозков, приходивших в Самару на минувшей неделе. За неделю с 20-го по 27 октября «скорая помощь» 8 раз выезжала к жертвам гололеда, сообщает портал «Волга-Ньюс». Люди получили черепно-мозговые травмы, переломы рук, …
|
28 октября 2014, 03:09