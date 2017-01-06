В среду, 4 января, около 17:00 в одну из городских больниц Тольятти позвонил 49-летний мужчина и сообщил, что он сильно обморозил ноги, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
По предварительным информации, обморожение было очень серьезным. К пострадавшему была направлена бригада "скорой". Медики оказали ему необходимую помощь на месте и увезли в стационар соответствующего профиля. При каких обстоятельствах мужчина получил обморожение, не уточняется.
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