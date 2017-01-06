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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.

Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, 
2 января 2017, 05:50
ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД просит автомобилистов не выезжать из Самарской области

ГИБДД рекомендует самарским автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона в связи со сложными погодными условиями. При гололеде нужно быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. На колесах должны быть зимние шины, предупредили в Госавтоинспекции.

Отправляясь в поездку, 
15 декабря 2016, 03:11
Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Снегопад, который обрушился на губернию в выходные, позволил аграриям выдохнуть с облегчением. Две последние недели температура воздуха доходила до минус 23, а осадков не было.
Аномальные морозы при отсутствии снежного покрова к фатальным последствиям не привели, говорят специалисты. Зеленый ковер 

28 ноября 2016, 06:52
Аномальные морозы пугают самарских аграриев и дачников

Аномальные морозы пугают самарских аграриев и дачников

В Самарской области сохраняется аномально холодная погода. При этом почва до сих пор не укрыта снегом. Это вызывает обеспокоенность и дачников, и аграриев.

В Самарской области в качестве озимых культур сельхозпроизводители высаживают пшеницу (ею заняты 90% площадей), рожь и тритикале - 

22 ноября 2016, 07:01
У Сызрани нашли заблудившегося мужчину с обморожением рук и ног

У Сызрани нашли заблудившегося мужчину с обморожением рук и ног

Накануне, 1 февраля, сызранские спасатели выезжали на поиски заблудившегося мужчины. Информация поступила в поисково-спасательную службу около трех часов дня. В районе поселка Варламово пропал 35-летний житель. Известно, что мужчина шел домой по льду реки Крымза, потом решил идти по следу 
2 февраля 2016, 10:04
В Тольятти 2-летняя девочка обморозила руки

В Тольятти 2-летняя девочка обморозила руки

Вчера, 2 января, вечером в ожоговое отделение одной из тольяттинских больниц была доставлена 2-летняя девочка с признаками обморожения кистей рук, сообщает портал Волга Ньюс со ссылкой на оперативные службы Автограда.
 
По предварительным данным, термическую травму малышка получила во 
3 января 2016, 03:58
В Башкирию перед Новым годом придут морозы до -22 градусов

В Башкирию перед Новым годом придут морозы до -22 градусов

В выходные температура воздуха на территории Башкирии постепенно начнет понижаться. По данным синоптиков Уфы, в субботу, 26 декабря, похолодает до -9 градусов по Цельсию. Ожидается снег – в основном небольшой, но в восточной части республики возможны умеренные снегопады. Ночью в 
25 декабря 2015, 02:31
Почти 30 самарцев пострадали от октябрьского мороза за неделю

Почти 30 самарцев пострадали от октябрьского мороза за неделю

Стали известны данные о пострадавших в результате аномальных заморозков, приходивших в Самару на минувшей неделе. За неделю с 20-го по 27 октября «скорая помощь» 8 раз выезжала к жертвам гололеда, сообщает портал «Волга-Ньюс». Люди получили черепно-мозговые травмы, переломы рук, 
28 октября 2014, 03:09
В Самарской области оштрафован педагог, по вине которого ученица обморозила руку

В Самарской области оштрафован педагог, по вине которого ученица обморозила руку

Учителю школы №1 поселка городского типа Суходол объявлен выговор и штраф за то, что на его уроке ученица получила обморожение, сообщает областная прокуратура.
В феврале текущего года на уроке физкультуры девочка каталась на лыжах и обморозила руку. Ей был поставлен 

5 июня 2014, 10:50
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