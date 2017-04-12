Lada XRay успешно прошла испытание экстремальным холодом и бездорожьем. 9 апреля завершилась экспедиция новых вазовских кроссоверов в Якутию, старт которой был дан 27 февраля в Тольятти. Автопробег был посвящен 40-летию с начала производства легендарной «Нивы». За 42 дня участники преодолели 23 тысячи километров. Все автомобили успешно добрались до Оймякона, самого холодного населенного пункта в мире. Во время поездки тольяттинские машины подвергались экстремальным нагрузкам, двигаясь с постоянной высокой скоростью по грунтовым и заснеженным дорогам при температурах до минус 40 градусов.
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АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями
Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. …
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7 апреля 2017, 03:11
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Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%
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4 апреля 2017, 05:04
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Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
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3 апреля 2017, 11:13
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В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице
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2 апреля 2017, 06:42
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АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай
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30 марта 2017, 04:52
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В Самарскую область возвращается зима
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17 марта 2017, 12:32
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В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.
Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить …
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7 февраля 2017, 02:35
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В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay
Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая …
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30 января 2017, 02:36
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В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги
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6 января 2017, 02:57
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В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY
9 декабря в Казахстане на мощностях усть-каменогорского завода «Азия Авто» стартовало производство моделей нового поколения Lada – Vesta и XRAY, а также универсала Largus и лифтбека Granta, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. На новом совместном предприятии рассчитывают уже в 2017 году выпустить …
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9 декабря 2016, 01:29
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АвтоВАЗ обновил кроссовер Lada XRay
Автомобиль Lada XRay получил новую функцию, которая улучшает внедорожные характеристики кроссовера, сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа. Машину дополнили возможностью отключения противобуксовочной системы и ESC. Новая функция активируется автоматически, когда авто разгоняется до 50 километров в час. Выключить систему можно нажатием кнопки.
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4 октября 2016, 11:48
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В Тольятти водители разбили новые автомобили Lada XRay и Vesta
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15 сентября 2016, 07:15