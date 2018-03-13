|
Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре
По данным Росгидрометцентра, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие …
|
12 марта 2018, 12:39
|
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
|
12 марта 2018, 11:05
|
Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре
К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение …
|
7 марта 2018, 12:30
|
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
|
6 марта 2018, 10:50
|
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре
Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем …
|
5 марта 2018, 09:17
|
К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег
В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
|
2 марта 2018, 03:06
|
Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре
|
28 февраля 2018, 05:13
|
В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся
|
15 января 2018, 03:39
|
Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса
|
25 декабря 2017, 02:51
|
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады
|
20 декабря 2017, 07:03