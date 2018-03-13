2
49
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

По данным Росгидрометцентра,  во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на  четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие 
12 марта 2018, 12:39
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

12 марта экстремально низкие температуры зарегистрированы в селе Новодевичье и городе Тольятти.
12 марта 2018, 11:05
Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение 
7 марта 2018, 12:30
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
2 марта 2018, 03:06
Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

В Самарской области из-за аномального мороза объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, с 1 по 3 марта в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, передает ГУ МЧС России по 
28 февраля 2018, 05:13
В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся

В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. После временного потепления морозы в Самарской области снова усилятся. Уже во вторник, 16 января, ожидается повышение температуры воздуха до минус пяти градусов по Цельсию. В течение двух дней местами выпадет снег, передает 
15 января 2018, 03:39
Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

В Самарской области ожидается потепление, передает Приволжское УГМС. По прогнозу метеорологов, температура воздуха повысится до +1 градуса уже к среде, 27 декабря. Причем в последующие дни может стать еще теплее.

«В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится слабоморозная погода 
25 декабря 2017, 02:51
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх