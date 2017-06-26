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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

На месте происшествия нашли целлофановый пакет и 
24 июня 2017, 02:11
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты 

23 июня 2017, 06:30
На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин

На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин

На открытом концерте в честь Дня молодежи в Тольятти 25 июня на площади перед ДС "Волгарь" в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин.
"Наши концерты с Моникой - это всегда большой праздник не только 

22 июня 2017, 05:47
В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти  на Южном шоссе произошло ДТП с участием фуры. По словам очевидцев, в пятницу, 23 июня, прямо из кузова большегруза начали выпадать пеноблоки. Это случилось прямо напротив вазовской медсанчасти. Легковым машинам пришлось уворачиваться от падающих стройматериалов.

«На Южном 
23 июня 2017, 11:51
Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!

Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!

Выбери лето! С сегодняшнего дня стартует голосование за юных участников видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ» - ребята читают стихи о лете! Профессиональные ролики 12 участников, которые были записаны и смонтированы на студии телеканала, мы покажем в эфире «ТЕРРА – РЕН ТВ» 
22 июня 2017, 04:13
Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не 
21 июня 2017, 09:20
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала.  Отметим, многие иностранные модели привозят на 

15 июня 2017, 09:00
Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Популярный артист 50 Cent был отправлен за решетку на острове Сент-Китс за использование мата на сцене. Организаторы концерта попросили 50 Cent отказаться от нецензурной брани во время шоу, но в период исполнения "P.I.M.P.", одной из своих главных песен, артист всё-таки 

27 июня 2016, 03:36
Эминем устроил распродажу кирпичей из дома своего детства

Эминем устроил распродажу кирпичей из дома своего детства

Кирпичи по 300 долларов - примерно 21 тысяча рублей - распродает Эминем. Правда, в комплекте с подарочной упаковкой и переизданием своего альбома The Marshall Mathers LP, на обложке которого, как раз-таки и был изображён дом.
Само здание уже снесли, однако 

24 мая 2016, 05:40
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