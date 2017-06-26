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16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти
Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
На месте происшествия нашли целлофановый пакет и …
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24 июня 2017, 02:11
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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти
В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты …
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23 июня 2017, 06:30
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На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин
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22 июня 2017, 05:47
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В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки
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23 июня 2017, 11:51
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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!
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22 июня 2017, 04:13
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Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
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21 июня 2017, 09:20
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Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
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19 июня 2017, 03:14
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В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже
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15 июня 2017, 09:00
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Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте
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27 июня 2016, 03:36
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Эминем устроил распродажу кирпичей из дома своего детства
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24 мая 2016, 05:40