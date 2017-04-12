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В блогах: об абсурдном ценообразовании на билеты
Блогер Владислав Харчев обвинил Самарское речное пассажирское предприятие в абсурдном ценообразовании. Как известно, эта компания осуществляет рейсы теплоходов от пристани Осипенко до Гавриловой Поляны, что напротив Красной Глинки. Суда по пути останавливаются и на Поляне Фрунзе. Так вот, билет …
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5 августа 2016, 06:23
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Навигация по Волге в Самаре открыта
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17 марта 2016, 03:38
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В 2016 году на речном маршруте Самара – Сызрань хотят запустить два скоростных судна
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5 ноября 2015, 05:00
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Для Самары купят два теплохода за 3 млн рублей
«Самарское речное пассажирское предприятие» купит два теплохода на подводных крыльях. Информация о соответствующем конкурсе размещена на официальном портале госзакупок. Суда планируют использовать для перевозок пассажиров по Волге. За них компания планирует заплатить три миллиона рублей.
В конкурсной документации указано, …
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19 октября 2015, 12:51