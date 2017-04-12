В блогах: об абсурдном ценообразовании на билеты … Блогер Владислав Харчев обвинил Самарское речное пассажирское предприятие в абсурдном ценообразовании. Как известно, эта компания осуществляет рейсы теплоходов от пристани Осипенко до Гавриловой Поляны, что напротив Красной Глинки. Суда по пути останавливаются и на Поляне Фрунзе. Так вот, билет