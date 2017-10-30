Три пристани – Шелехметь, Винновка и Нижний пляж на зиму закрыли в Самаре. Информации об этом опубликовано на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». На следующей неделе – 7 ноября запланировано закрытие еще двух речных «остановок» - в Ширяево и на пристани «Поляна имени Фрунзе».
Перевозка пассажиров через Волгу продолжатся вплоть до ледостава только по маршруту Самара – Рождествено.
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В блогах: "Об экологическом бедствии на берегу Волги"
Тольяттинка Елена Богданова рассказала в "Фейсбуке" об экологическом бедствии на берегу Волги возле тольяттинской турбазы "Волна": "Сейчас там активно сваливают мусор чьи-то самосвалы, груженные обломками бордюров и кусками дорожного бетона. На берегу теперь невероятное количество огромных куч. Всего таких …
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26 октября 2017, 09:06
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Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»
В региональном управлении Росприроднадзора передали информацию об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе острова Зелененький. Остров расположен на Волге между Самарой (Красноглинский район) и Гавриловой Поляной. Специалисты отследили «пятно» в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Оно представляло собой отдельные …
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25 октября 2017, 02:25
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Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево
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17 октября 2017, 11:49
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В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге
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13 октября 2017, 12:19
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С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов
С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" …
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28 августа 2017, 10:35
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В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов
Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.
Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В …
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18 июня 2017, 02:42
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В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге
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6 июня 2017, 03:15
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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
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15 мая 2017, 10:33