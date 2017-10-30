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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 октября 2017г 
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В блогах: "Об экологическом бедствии на берегу Волги"

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Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»

Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»

В региональном управлении Росприроднадзора передали информацию об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе острова Зелененький. Остров расположен на Волге между Самарой (Красноглинский район) и Гавриловой Поляной. Специалисты отследили «пятно» в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Оно представляло собой отдельные 

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Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

В Самарской области произошла необычная авария. Катер, двигавшийся по Волге, вылетел на берег и врезался в дерево. На судне находились двое – мужчина и женщина. По данным портала «Маленькая Сызрань», они были заявлены участниками турнира рыбаков-спиннингистов и авария с катером 
17 октября 2017, 11:49
В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге

В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге

В Самаре речные пассажирские суда вновь вышли на маршруты. Решение о запуске движения приняли в связи с улучшением погодных условий. Навигация была закрыта 12 октября из-за сильного тумана. Местами видимость составляла всего несколько десятков метров. В результате на Волгу из 

13 октября 2017, 12:19
С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" 
28 августа 2017, 10:35
В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.

Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В 
18 июня 2017, 02:42
В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

6 июня 2017, 03:15
Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо 

15 мая 2017, 10:33
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