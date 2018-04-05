1
40
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                  .d8888b.   888    d8P   888       888     888           
 888                 d88P  Y88b  888   d8P    888       888     888           
 888                 888    888  888  d8P     888       888     888           
 88888b.    .d88b.   888         888d88K      88888b.   Y88b   d88P  .d8888b  
 888 "88b  d88P"88b  888         8888888b     888 "88b   Y88b d88P   88K      
 888  888  888  888  888    888  888  Y88b    888  888    Y88o88P    "Y8888b. 
 888 d88P  Y88b 888  Y88b  d88P  888   Y88b   888  888     Y888P          X88 
 88888P"    "Y88888   "Y8888P"   888    Y88b  888  888      Y8P       88888P' 
                888                                                           
           Y8b d88P                                                           
            "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

Ситуация с теплоходами Самарского РПП остается неопределенной. Отнесенное от речвокзала к старому элеватору и зажатое льдами судно "Окский-35" сегодня пытались вывести теплоход "Портовый-13" и толкач "Шлюзовой-107".

Но, увы, без какого-либо результата. Кроме того, ниже элеватора встал "Ом-142", а у 
20 декабря 2017, 11:43
В Самарской области закрыли три пристани

В Самарской области закрыли три пристани

Три пристани – Шелехметь, Винновка и Нижний пляж на зиму закрыли в Самаре. Информация об этом опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». На следующей неделе – 7 ноября запланировано закрытие еще двух речных «остановок» - в 

30 октября 2017, 07:05
С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" 
28 августа 2017, 10:35
В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.

Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В 
18 июня 2017, 02:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх