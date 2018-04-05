ТАРИФЫ
на проезд судами ООО "Самарское речное пассажирское предприятие"
на пригородных и внутригородских маршрутах в навигацию 2018 года.
|
№
п/п
|
Наименование маршрута
|
Тарифы в руб.
за 1 билет
|
полный
|
детский
|
1
|
*Самара – Рождествено
|
80
|
40
|
2
|
Самара-Поляна им. Фрунзе
|
70
|
35
|
3
|
Самара-Подгоры
|
95
|
47,5
|
4
|
Самара-Гаврилова Поляна
|
95
|
47,5
|
5
|
Самара-Ширяево
|
110
|
55
|
6
|
Самара-Богатырь
|
115
|
57,5
|
7
|
Самара-Солнечная Поляна
|
120
|
60
|
8
|
Самара-Зольное
|
140
|
70
|
9
|
Осипенко-Зеленая Роща
|
70
|
35
|
10
|
Осипенко-Поляна им. Фрунзе
|
70
|
35
|
11
|
Осипенко-Пляж им. Фрунзе
|
95
|
47,5
|
12
|
Осипенко-Подгоры
|
95
|
47,5
|
13
|
Осипенко-Гаврилова Поляна
|
95
|
47,5
|
14
|
Поляна им. Фрунзе-Пляж им.Фрунзе
|
70
|
35
|
15
|
Поляна им. Фрунзе-Подгоры
|
95
|
47,5
|
16
|
Поляна им. Фрунзе- Гаврилова Поляна
|
95
|
47,5
|
17
|
Поляна им. Фрунзе- Ширяево
|
105
|
52,5
|
18
|
Поляна им. Фрунзе- Богатырь
|
105
|
52,5
|
19
|
Поляна им. Фрунзе- Солнечная Поляна
|
105
|
52,5
|
20
|
Поляна им. Фрунзе- Зольное
|
115
|
57,5
|
21
|
Пляж им.Фрунзе-Подгоры
|
90
|
45
|
22
|
Пляж им.Фрунзе-Гаврилова Поляна
|
90
|
45
|
23
|
Подгоры -Гаврилова Поляна
|
70
|
35
|
24
|
Ширяево-Богатырь
|
70
|
35
|
25
|
Ширяево-Солнечная Поляна
|
70
|
35
|
26
|
Ширяево-Зольное
|
70
|
35
|
27
|
Богатырь-Солнечная Поляна
|
70
|
35
|
28
|
Богатырь-Зольное
|
70
|
35
|
29
|
Солнечная Поляна-Зольное
|
70
|
35
|
30
|
Самара-Средний пляж
|
70
|
35
|
31
|
Самара-Нижний пляж
|
70
|
35
|
32
|
Самара-Шелехметь
|
100
|
50
|
33
|
Самара-Винновка (Монастырь)
|
110
|
55
|
34
|
Самара-Винновка (Осиновка)
|
120
|
60
|
35
|
Средний пляж-Нижний пляж
|
70
|
35
|
36
|
Средний пляж-Шелехметь
|
90
|
45
|
37
|
Средний пляж-Винновка (Монастырь)
|
90
|
45
|
38
|
Средний пляж-Винновка (Осиновка)
|
90
|
45
|
39
|
Нижний пляж-Шелехметь
|
70
|
35
|
40
|
Нижний пляж -Винновка(Монастырь)
|
90
|
45
|
41
|
Нижний пляж-Винновка (Осиновка)
|
90
|
45
|
42
|
Шелехметь-Винновка(Монастырь)
|
90
|
45
|
43
|
Шелехметь-Винновка (Осиновка)
|
90
|
45
|
44
|
Винновка (Монастырь)-Винновка (Осиновка)
|
70
|
35
|
45
|
**Багаж
|
60
|
46
|
**Велосипед
|
110
|
47
|
Домашние животные (кошки, собаки)
|
60
*Не облагается НДС в соответствии с п.п. 7 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
**Облагается НДС по ставке 18%.
Стоимость проезда утверждена в соответствии с Государственным контрактом
№ 9-3/7/18 от 29.03.2018г. с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.