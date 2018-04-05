В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов



Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В … Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru. Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В