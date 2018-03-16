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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.

«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не 
16 марта 2018, 02:14
Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч 

16 марта 2018, 01:04
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

С пятницы, 16 февраля, из Самары можно будет летать в Краснодар и Челябинск. Одна из авиакомпаний решила расширить свою маршрутную сеть.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Челябинска будет прибывать в Самару в 

15 февраля 2018, 01:28
Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов

Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов

1 февраля возобновляются регулярные прямые авиарейсы из России в столицу Египта - Каир. Напомним, это направление было закрыто в течение 2 лет после теракта на борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. 
16 января 2018, 08:01
Сотрудникам «ВИМ-Авиа» не выплатили зарплаты на полмиллиарда рублей

Сотрудникам «ВИМ-Авиа» не выплатили зарплаты на полмиллиарда рублей

Московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту невыплаты почти полумиллиарда рублей в качестве заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа». Следователи установили, что руководство авиакомпании умышленно уже более двух месяцев не выдает деньги работникам.

Доследственная проверка была организована в 
29 декабря 2017, 08:04
По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело

По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-АВИА», осознавая, что компания находится в нестабильном 

17 октября 2017, 03:14
Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

В ночь с 29 на 30 сентября, на железнодорожной станции Кольцово под Екатеринбургом пассажирский поезд «Самара – Нижневартовск» насмерть сбил 61-летнего мужчину. Как передает «Наша газета», трагедия случилась в 1:05 ночи.
 
По предварительной информации, машинист применил экстренное торможение, 
1 октября 2017, 02:17
Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
Как сообщается, будучи на маршруте патрулирования, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в ТЦ. Вскоре выяснилось, что злоумышленники, вооружившись 

7 сентября 2017, 12:22
«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

Вчера, 8 мая, «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге в матче 27-го тура чемпионата РФПЛ одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 3:1.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев. Уже на 2-й минуте они повели в счете. После паса с левого 

9 мая 2017, 10:13
В Самарской области ВИЧ-инфицированных больше, чем в других регионах России

В Самарской области ВИЧ-инфицированных больше, чем в других регионах России

Чиновники федерального минздрава поставили Самарскую область на первое место по числу жителей, инфицированных ВИЧ, сообщили федеральные издания. В целом по региону этот показатель составляет 1,8 процента населения. Хуже всего ситуация в Тольятти, здесь носителями вируса иммунодефицита являются 3% горожан. При 

11 ноября 2016, 01:10
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