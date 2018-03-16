Авиарейсов из Самары в Екатеринбург станет больше. Расписание изменится с 25 марта 2018 года. Количество полетов по этому маршруту будет увеличено до 11 в неделю. Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoi Superjet 100. Новые вылеты из Самары по графику намечены на 19:10 (время местное). Прибытие в пункт назначения - в 21:40. Екатеринбург по итогам 2017 года вошел в топ-10 самых популярных внутренних направлений – на шестом месте после Москвы, Петербурга, Сочи, Сургута и Симферополя. По маршруту Самара – Екатеринбург пилоты перевезли около 44 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.
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Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
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16 марта 2018, 02:32
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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?
Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.
«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не …
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16 марта 2018, 02:14
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Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары
Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч …
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16 марта 2018, 01:04
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Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары
В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время …
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16 марта 2018, 10:29
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В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск
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15 февраля 2018, 01:28
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Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов
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16 января 2018, 08:01
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Сотрудникам «ВИМ-Авиа» не выплатили зарплаты на полмиллиарда рублей
Московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту невыплаты почти полумиллиарда рублей в качестве заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа». Следователи установили, что руководство авиакомпании умышленно уже более двух месяцев не выдает деньги работникам.
Доследственная проверка была организована в …
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29 декабря 2017, 08:04
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По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-АВИА», осознавая, что компания находится в нестабильном …
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17 октября 2017, 03:14
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Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом
В ночь с 29 на 30 сентября, на железнодорожной станции Кольцово под Екатеринбургом пассажирский поезд «Самара – Нижневартовск» насмерть сбил 61-летнего мужчину. Как передает «Наша газета», трагедия случилась в 1:05 ночи.
По предварительной информации, машинист применил экстренное торможение, …
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1 октября 2017, 02:17
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Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
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7 сентября 2017, 12:22
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«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»
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9 мая 2017, 10:13
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В Самарской области ВИЧ-инфицированных больше, чем в других регионах России
Чиновники федерального минздрава поставили Самарскую область на первое место по числу жителей, инфицированных ВИЧ, сообщили федеральные издания. В целом по региону этот показатель составляет 1,8 процента населения. Хуже всего ситуация в Тольятти, здесь носителями вируса иммунодефицита являются 3% горожан. При …
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11 ноября 2016, 01:10