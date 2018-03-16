В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …