Самара продолжает готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Очередной этап - консолидация усилий власти, общественников и бизнесменов по созданию комфортной городской среды. В эту среду первые организации подписали соответствующее соглашение .
51 организация Самары готова объединить свои усилия, чтобы создать комфортную городскую среду. Соглашение с главой столицы региона Олегом Фурсовым подписывают первые активисты, которые уже хорошо зарекомендовали себя при благоустройстве территорий. Это представители профсоюзов, ОНФ, совета ректоров, союза работодателей, строительных объединений и студ.отрядов.
Присоединиться к общему делу призывают всех горожан. С 1 апреля стартует месячник по благоустройству. Жителей Самары обеспечат всем необходимым инвентарем. Самых инициативных поощрят - они смогут бесплатно посетить театры, музеи и выставки, а также получить билет на итоговый концерт, который пройдет на площади Куйбышева 22 апреля. Также предусмотрены другие призы и сувениры.
А дворы, жители которых проявят наибольшую активность в месячнике по благоустройству, оснастят видеокамерами для обеспечения безопасности.
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