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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова подозревают в убийствах двух пожилых женщин в многоэтажках Самары на улицах Ратнера и Пролетарской.
29 марта 2017, 09:49
В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

На финишную прямую выходит строительство школы микрорайоне "Южный город". Ее уже сейчас называют учебным заведением нового поколения. Она будет самой большой в Самарской области. В начальных классах смогут обучаться 600 детей, в средних и старших - 900. Для младших учеников 

29 марта 2017, 07:15
Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

В Самаре представили официальный презентационный видеоклип, в котором столица губернии выступает в качестве организатора ЧМ-2018. Авторы ролика стремились показать красоту Самары во всем ее многообразии - историческую самобытность, архитектуру, культурный и научный потенциал города, его роль в жизни страны и 

29 марта 2017, 04:22
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину. Глыба рухнула на голову прохожей. Подробности трагедии узнаете здесь.
 
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет. Установить настоящий возраст артефакта удалось во время экспертизы. Подробности здесь.
27 марта 2017, 07:34
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