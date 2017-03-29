В Самаре за убийства пожилых женщин задержали 37-летнего мужчину



Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 марта на улице Пролетарской был обнаружен труп 66- летней пенсионерки с множественными колото-резаными ранами. В результате оперативно-розыскных мероприятий, следователи … Сегодня, 29 марта, силовики рассказали о подозреваемом в убийствах пожилых женщин. Это 37-летний мужчина.Как уже«ТЕРРА», 27 марта на улице Пролетарской был обнаружен труп 66- летней пенсионерки с множественными колото-резаными ранами. В результате оперативно-розыскных мероприятий, следователи