37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова подозревают в убийствах двух пожилых женщин в многоэтажках Самары на улицах Ратнера и Пролетарской. Первую жертву он, по данным следствия задушил, а вторую зарезал ножом. Преступления совершались по одной и той же схеме - мужчина звонил в дверь квартиры, когда ее открывали, просил налить ему воды или предлагал помочь по хозяйству. Потом проникал внутрь помещения и нападал. Совершив убийство, крал деньги и драгоценности. По оперативным данным преступления совершались не спонтанно - жертвы тщательно подбирались. В ходе задержания и обыска подозреваемого силовики обнаружили похищенные ценности - деньги, мобильные телефоны и ювелирные украшения.
Сегодня Самарский районный суд заключил Шайахметова под стражу на два месяца. Следователь аргументировал свою просьбу тяжестью совершенного преступления, а также отсутствием у подозреваемого постоянного места работы и жительства. Тот свою вину признал и против ареста не возражал. Кроме того, стражи порядка проверяют информацию о его причастности к убийствам более 30-ти пожилых женщин в Приволжском и Уральском федеральных округах. В распоряжении силовиков есть фоторобот и съемка камер видеонаблюдения из подъезда, где было совершено одно из преступлений. Пока 5 лет поисков результата не дали.
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