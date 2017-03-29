  • Новости
    \/news
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • Видео
    \/video
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • Передачи
    \/programs
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • Онлайн
    \/online
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • Партнеры
    \/air
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • О компании
    \/about
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
  • Реклама
    \/advert
    /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/v-samare-poyavilis-biznesmeny-maskiruyushchiesya-pod-kommunalshchikov-i-postavshchikov/29032017
3
09
17
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова подозревают в убийствах двух пожилых женщин в многоэтажках Самары на улицах Ратнера и Пролетарской.
29 марта 2017, 09:49
Самара продолжает готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Очередной этап - консолидация усилий власти, общественников и бизнесменов по созданию комфортной городской среды. В эту среду первые организации подписали соответствующее соглашение .
51 организация Самары готова объединить свои усилия, 

29 марта 2017, 07:20
В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

На финишную прямую выходит строительство школы микрорайоне "Южный город". Ее уже сейчас называют учебным заведением нового поколения. Она будет самой большой в Самарской области. В начальных классах смогут обучаться 600 детей, в средних и старших - 900. Для младших учеников 

29 марта 2017, 07:15
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В воскресенье, 26 марта, в Самаре погибла женщина. По словам очевидца, произошел сход снега с крыши дома №109 по улице Вольской. Глыба рухнула на голову прохожей. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Но к моменту прибытия медиков женщина уже скончалась. Фото с 

27 марта 2017, 09:51
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

21 марта 2017, 03:27
Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Причина - авария на водопроводе диаметром 700 мм в районе 19 км Московского шоссе. На месте работают бригады "СКС". Без воды осталось около 70 тысяч человек. Вероятное объяснение аварии - работы по реконструкции Московского шоссе.
20 марта 2017, 01:52
СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

Пресс-служба «Средневолжской газовой компании» предупреждает о новом виде мошенничества. В Самаре зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками СВГК, вымогают деньги у граждан. Преступления совершаются как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Мошенники убеждают хозяев жилья в том, 

16 марта 2017, 10:35
В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, 
17 февраля 2017, 08:15
Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей

Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей

В 2016 году мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн рублей, заявили в Центральном Банке России. В 2015-м этот показатель был на 70 млн рублей больше. Удельный вес мошеннических транзакций по картам составляет 2 случая на каждые 10 

15 февраля 2017, 12:46
ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
В тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете 

10 февраля 2017, 11:56
В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре завершился суд над бандой мошенников. Они пытались «обчистить» банковский счёт одного из предпринимателей с помощью поддельных документов.
 
Одним из соучастников преступления стала работница банка, имевшая доступ к информации о потенциальной жертве. Злоумышленники изготовили поддельный паспорт на имя 

10 декабря 2016, 03:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна