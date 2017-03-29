В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.

Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - …