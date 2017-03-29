В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
делают рекламу своих услуг максимально похожей на официальные извещения коммунальных служб. Чаще всего на их удочку попадаются пенсионеры. Насколько законен такой бизнес и как не выкинуть деньги на ветер, свое расследование провела Анастасия Зубарева.
Вот такие лжеквитанции и извещения с требованием установить счетчики из почтовых ящиков самарцев можно доставать пачками каждый день. Под видом привычных коммунальных документов маскируетсЯ обычная реклама. Только разобраться в мелком шрифте сходу не так просто. Сами бизнесмены в таком не совсем прозрачном способе оповещения потребителей ничего зазорного не видят. По указанным в листовке телефонам на неудобные вопросы отвечают не очень любезно.
- А почему же у вас этот листочек выглядит как извещение? Я думала, что это...
- на обратной стороне переверните и посмотрите.
- А зачем вы делаете такие листовки, которые похожи на извещения от управляющих компаний, от поставщиков коммунальных услуг, что можно перепутать, зачем вы так делаете?
- Почему я вам должна это объяснять. Зачем. Хотим и делаем
От действий таких компаний страдают и поставщики коммунальных услуг, и обслуживающие организации. Например, в этой рекламе предприниматели используют всем знакомое название "Самараэнерго". Настоящий статус этой организации - публичное акционерное общество -сокращенно ПАО. В листовке же написано ООО. Чтобы потребители не попадались на эту уловку поставщики энергоресурсов постоянно ведут разъяснительную работу. Рассказывают, что инициатива установки счетчиков может исходить только от самого потребителя. Навязывать эту услугу нельзя. В ситуацией с поверкой нужно обращать внимание на официальные данные в квитанции по оплате коммунальной услуги.
Владимир Клемов, начальник договорного отдела ПАО "Самараэнерго":
- Срок межповерочного интервала установлен заводом-изготовителем счетчика и зависит от самого счетчика. И дату, когда истекает срок поверки ПАО "Самараэнерго" указывает в своих счетах. Т.е. указывает, когда у потребителя истечет срок госповерки его прибора учета.
Эксперты рассказывают, что всплеск активности недобросовестных предпринимателей
Обычно фиксируется в начале и конце отопительного сезона.
Андрей Борисов, руководитель УК ООО "Жилуниверсал":
- У нас был случай, когда распространяли квитанции и предлагали сделать благотворительный взнос, т.е. квитанции один в один как на оплату ЖКУ. Есть такое понятие - похоже до смешения. И человек видит квитанцию он идет и платит, не прочитав, что там написано.
Где проходит тонкая грань между маркетинговой уловкой и мошенничеством в таких ситуациях должны разбираться надзорные ведомства. А потребителям услуг, эксперты дают практические советы, как не стать жертвой заблуждения.
Виктор Часовских, Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Самарской области:
- Во-первых, надо смотреть на ту организацию, которая принесла объявление, если это частная организация. Это ООО, как правило. Если это муниципальное или гос- это муп или государственное унитарное предприятие., т.е. другая аббревиатура и способ работы другой. Поэтому начинать надо с того, чтобы определить ,что это за организация.
Если же вы все-таки попались на удочку мошенников, то необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру или в антимонопольную службу.