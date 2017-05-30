Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей В Тольятти суд огласил приговор 32-летнему ранее судимому мужчине, который совершил нападение на сотрудников полиции. Как выяснило следствие, будучи в нетрезвом состоянии, гражданин ударил двух правоохранителей. Одного – дверью патрульной машины, а другого – рукой. Это случилось в то время, …