В Самарской области выделят 6 млн 400 тысяч рублей на финансирование «народных дружин» в муниципалитетах. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Согласно документу, больше всего достанется Тольятти - 1 млн 912 тысяч рублей. 1 млн 390 тысяч получит Самара. 750 тысяч - Чапаевск. Напомним, дружинники помогают полицейским обеспечивать порядок на городских улицах, выходя вместе с ними на дежурства. Они работают как на платной, так и на безвозмездной основе.
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29 мая 2017, 10:26
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28 мая 2017, 03:16
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28 мая 2017, 02:55
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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
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