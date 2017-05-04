В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел на станции «Отвага». На родителей ребенка составлен протокол. За неисполнение родительских обязанностей им грозит штраф.
По предварительной информации, вместе с пострадавшим по железнодорожным путям гуляли другие дети. Если данные подтвердятся, наказание ждет и других родителей.
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