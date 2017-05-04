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Бункер S

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Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.

Предполагается, что 

3 мая 2017, 02:32
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

И #кот, и фея в одном кадре. Так повелось, что самые большие любители котиков и кошечек - это, конечно же, девушки. Есть в них что-то общее. И нет более «умильных» #фото в Сети, чем #котики и #девушки в одном кадре!
26 апреля 2017, 03:32
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В субботу, 22 апреля, в Самаре сошел с рельсов грузовой вагон. Авария случилась при проведении маневровых работ на путях нефтяной компании, примыкающих к участку железной дороги общего пользования. Состав, двигавшийся со скоростью не более трех километров в час, состоял из 

24 апреля 2017, 11:06
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
Все произошло на перегоне Черный Отрог - Саракташ. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд и спасательные службы 

14 апреля 2017, 05:21
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

В результате столкновения двух поездов  в Башкирии погибли  три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Трагедия случилась на железной дороге Учалинского горно-обогатительного предприятия. В воскресенье в 15.00 произошло столкновение двух железнодорожных составов. Один из 

27 марта 2017, 09:30
Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Пристрастие к селфи может являться следствием недовольства своей сексуальной жизнью. Так считают американские ученые из Университета Массачусетса, которые исследовали связь между числом снимков-селфи в соцсетях и особенностями сексуальных отношений разных людей.
К работе специалисты привлекли более 200 тысяч пользователей социальных 

8 февраля 2017, 12:21
В Самаре на девочку упала снежная глыба

В Самаре на девочку упала снежная глыба

Стало известно о новом пострадавшем от схода снега в Самаре. Инцидент произошел в четверг, 26 января. В скорую обратилась девочка-подросток, по предварительной информации, на нее с крыши дома упала снежная глыба. Это случилось около трех часов дня на улице Авроры. 
30 января 2017, 10:27
51-летний геймер из Сызрани стал жертвой несовершеннолетнего хакера

51-летний геймер из Сызрани стал жертвой несовершеннолетнего хакера

51-летний сызранский геймер под ником Вор стал жертвой интернет-вымогателя. В январе прошлого года мужчина обнаружил, что его электронную почту взломали. Из-за этого он не смог играть в любимую онлайн-игру. Кибервзломщик потребовал от сызранца три тысячи рублей. Геймер сумел самостоятельно восстановить 
27 января 2017, 12:24
Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

В Самаре 17-летняя девушка-подросток получила повреждения головы в результате схода снега. Инцидент произошел в среду, 25 января, в Советском районе по адресу: улица Гагарина, 111А. Пострадавшая попала в больницу. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного 

27 января 2017, 09:25
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