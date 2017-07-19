Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений коммерсантов, использующих многотонники в работе. Стало известно, что после рядах совещаний – решение будет принято. Ограничение зависит от 2-х приказов - областного Минтранса и Самарской мэрии.
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Самара подходит самарцам по потребностям на 41%
Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только …
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19 июля 2017, 08:05
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Спасут от себя: в Самаре изменился телефон экстренной психологической помощи
Все, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить психологическую помощь по новому телефону экстренной психологической помощи Самарского университета: 8 (846) 337-99-93.
Уже 6 лет помощь жителям губернии оказывает психологический факультет Национального исследовательского университета имени академика Королева. Работают в проекте студенты факультета психологии, …
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18 июля 2017, 10:28
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Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком
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18 июля 2017, 03:37
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В Самаре начали тестировать 3 новых супертрамвая
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17 июля 2017, 01:06
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Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы
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14 июля 2017, 07:05
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Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры
Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.
Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую …
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12 июля 2017, 10:46
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Самарскую дорогу перекроют на десять дней
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12 июля 2017, 09:42
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Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали …
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10 июля 2017, 09:39