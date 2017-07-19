8
13
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только 
19 июля 2017, 08:05
Спасут от себя: в Самаре изменился телефон экстренной психологической помощи

Спасут от себя: в Самаре изменился телефон экстренной психологической помощи

Все, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить психологическую помощь по новому телефону экстренной психологической помощи Самарского университета: 8 (846) 337-99-93.

Уже 6 лет помощь жителям губернии оказывает психологический факультет Национального исследовательского университета имени академика Королева. Работают в проекте студенты факультета психологии, 

18 июля 2017, 10:28
Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Во вторник, 18 июля, очевидцы сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в Самаре в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Прорвало трубу, залило дорогу, двор кипятком», - написал автор сообщения.
18 июля 2017, 03:37
В Самаре начали тестировать 3 новых супертрамвая

В Самаре начали тестировать 3 новых супертрамвая

Новые трамваи Усть-Катавского запустят на самарских маршрутах. Всего в городе их будет десять. Три уже проходят обкатку, еще семь находятся на стадии сборки, сообщили в трамвайном депо. Все составы трехсекционные и низкопольные, каждый такой трамвай может вместить до трехсот человек, 
17 июля 2017, 01:06
Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

В Самаре за 13 млн рублей отремонтируют четыре стелы на въездах в город. Речь идет о конструкциях, установленных в поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и 116-й километр. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Деньги выделят из 
14 июля 2017, 07:05
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.

Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую 

12 июля 2017, 10:46
Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали 

10 июля 2017, 09:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна