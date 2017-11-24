В Тольятти предстанет перед судом бывшая сотрудница миграционной службы. Она работа в отделе Автозаводского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление было совершено в прошлом году.
«По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина денежные средства », - сообщает СУ СК России по Самарской области.
В материалах следователей указана сумма - 60 000 рублей. Деньги, по данным ведомства, предназначались за выдачу документов для постановки на миграционный учет 20 иностранцев.
Уголовное дело направлено в суд.
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