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Материалы по теме:

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

Мэрия Тольятти продолжает попытки отсудить 18 млн рублей у областного министерства социально-демографической политики. Разбирательства уже дошли до кассации арбитражного суда Поволжского округа. Согласного материалам дела, спор возник в результате внеочередного предоставления квартир гражданам, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в 

24 ноября 2017, 11:09
У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться в кассационной инстанции взыскания 427 млн рублей с Татьяны Гавриловой, экс-главбуха ВСБ (Волжский социальный банк). 21 ноября госкорпорации отказал Арбитражный суд Поволжского округа. Ранее аналогичные решения приняли Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и областной 

23 ноября 2017, 07:09
В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли кражу компьютера. Сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард. Представители вневедомственной охраны рассказали, что во время патрулирования в Комсомольском районе заметили на улице Ушакова мужчину, который заметив экипаж силовиков, попытался скрыться. Убежать 

23 ноября 2017, 12:16
В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию по требованию прокуратуры убрать незаконные свалки на территории города. Надзорное ведомство выявило сразу 34 адреса, по которым допущено несанкционированное размещение отходов. Администрация Автограда тем самым нарушила требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не приняла 

22 ноября 2017, 09:07
Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

23 ноября после ремонта откроют мост через Волгу на 970-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал», соединяющей Жигулевск и Тольятти.
22 ноября 2017, 03:02
ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также 

22 ноября 2017, 11:20
Сотрудники миграционной службы и наркоконтроля окажутся на улице

Сотрудники миграционной службы и наркоконтроля окажутся на улице

Начальник областного главка полиции Сергей Солодовников намерен выдать им жилеты ДНД и отправить патрулировать город. Об этом он заявил накануне на строевом смотре, который прошел в столице губернии на площади Куйбышева. Вместе с силовиками в строевом смотре принимали участие дружинники, 

21 апреля 2016, 02:59
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