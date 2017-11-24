Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии Самары, которая пытается отстоять права на часть территории областной «Самарской городской больницы №5», находящейся по адресу Третья просека, дом 157. В 2010 году, когда учреждение - тогда еще муниципальное - занимало участок площадью почти в 17 тысяч квадратных метров, мэрия разделила его на 2 части, освободив от построек меньшую по площади - в 4 тысячи 300 квадратных метров. В 2013 году все больницы были переподчинены области. Однако искусственно созданный пустой участок отдавать в ведение региона чиновники не захотели, аргументируя это тем, что на нем нет никаких объектов недвижимости. В августе 2016 года областное Минимущества обратилось в самарский арбитражный суд с требованием признать бездействие мэрии незаконным и все-таки заставить ее вернуть отобранную у больницы землю. Дело рассматривалось в трех инстанциях - самарском арбитраже, Одиннадцатом апелляционном суже, арбитражном суде Поволжского округа. Все судьи признали правоту министерства. В качестве доводов, например, указывалось, что этот участок используется как садово-парковая зона, необходимая при инфекционном стационаре, как того требуют СанПиНы.
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9 ноября 2017, 02:26
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Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары
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3 ноября 2017, 06:04
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Как стало известно ТРК «ТЕРРА», самарскую мэрию покинет руководитель еще одного департамента из команды бывшего главы Самары Олега Фурсова. По данным «ТЕРРЫ», свой пост освободит начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
Ранее также сообщалось об уходе первого замглавы Самары …
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2 ноября 2017, 11:04
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В ноябре в Самаре откроют новый центр для пациентов с больными почками
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24 октября 2017, 05:29
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Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ
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23 октября 2017, 02:12
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Новое изнасилование в самарской больнице: к силовикам обратилась 28-летняя женщина
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14 сентября 2017, 04:22
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25 августа 2017, 08:37