Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул самарскую мэрию. Это руководитель Муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов. До переезда в столицу 63-го региона в 2016 году он руководил предприятиями в сфере ЖКХ в Саратове. Весной 2017-го в отношении него было …