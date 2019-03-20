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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы
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20 марта 2019, 12:36
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку
В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая …
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20 марта 2019, 11:43
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В блогах: грузовики долбят дороги
Про грузовики, которые долбят самарские дороги, пишет блогер tolko_pra_vda.
"Весна – пора таяния снега и размыва дорог. Как-то так принято считать, что снег портит наше дорожное покрытие, и не только старое, но и свежеуложенное, - считает автор. - …
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20 марта 2019, 11:29
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За недостоверную информацию в Сети накажут рублем
Публиковать недостоверную информацию в интернете вскоре могут запретить. Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке фейковых новостей. Документ предполагает удаление любых искажающих факты сообщений. Это касается зарегистрированных сетевых СМИ и любых других интернет-сайтов. Не касается газет, телеканалов, радиостанций и новостных агрегаторов.
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15 марта 2019, 10:55
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В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"
Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, …
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13 марта 2019, 08:11
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