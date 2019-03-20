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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

Запасы воды в снежном покрове к весне в Самарской области в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17-67 см. На реке Самара ниже нормы на 22-96 см. Об этом 
20 марта 2019, 12:36
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая 
20 марта 2019, 11:43
В блогах: грузовики долбят дороги

В блогах: грузовики долбят дороги

Про грузовики, которые долбят самарские дороги, пишет блогер tolko_pra_vda.

"Весна – пора таяния снега и размыва дорог. Как-то так принято считать, что снег портит наше дорожное покрытие, и не только старое, но и свежеуложенное, - считает автор. - 
20 марта 2019, 11:29
За недостоверную информацию в Сети накажут рублем

За недостоверную информацию в Сети накажут рублем

Публиковать недостоверную информацию в интернете вскоре могут запретить. Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке фейковых новостей. Документ предполагает удаление любых искажающих факты сообщений. Это касается зарегистрированных сетевых СМИ и любых других интернет-сайтов. Не касается газет, телеканалов, радиостанций и новостных агрегаторов. 
 
Если 
15 марта 2019, 10:55
В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из

В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"

Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, 
13 марта 2019, 08:11
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