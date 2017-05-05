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Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем во вторник, 2 мая, на территории региона ожидается до +27 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день температура понизится, пройдет дождь и возможна гроза, сообщается на сайте Приволжского УГМС.
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В результате 

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Когда в России взлетят цены на жилье?

Реального влияния на рынок недвижимости в РФ снос пятиэтажек не окажет. Так заявил в интервью «Российской газете» глава Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Тем не менее, в ближайшее время не следует ждать падения цен на заветные квадраты. По словам 

26 апреля 2017, 12:12
Когда в Самаре наступит жара?

Когда в Самаре наступит жара?

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Согласно сообщению на сайте ведомства, температура воздуха приблизится к +20 градусам по Цельсию уже к выходным. Уже днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, без осадков.

«Небольшой 

25 апреля 2017, 09:13
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам представителей туроператоров, в марте ряд аналитиков предсказывал большее повышение стоимости размещения в гостиницах российского курорта. В частности, 

18 апреля 2017, 02:24
В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.

По словам 
16 апреля 2017, 12:42
На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

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10 апреля 2017, 10:46
Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Синоптики огласили уточненный прогноз по предстоящему паводку в Самарской области. По состоянию на утро среды, 5 апреля, на некоторых реках региона наблюдался незначительный рост уровня воды, в целом обстановка спокойная. Показатель в водохранилищах около Тольятти – 49,76 м, в районе 

5 апреля 2017, 05:08
Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

В конце недели в Самаре ожидается повышение температуры. В дневные часы столбик термометра может приблизиться к 10 градусам по Цельсию. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на среду, 5 апреля, местами по области 

4 апреля 2017, 02:55
В Самару идут аномальные морозы

В Самару идут аномальные морозы

До конца недели в Самарской области ожидаются аномальные морозы, объявлено штормовое предупреждение.

C 16 по 20 января местами на территории Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Согласно 

16 января 2017, 01:26
В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Мероприятие было посвящено исполнению 
5 августа 2016, 02:36
Вокруг мегаполисов высадят защитные леса

Вокруг мегаполисов высадят защитные леса

У мегаполисов появятся зеленые щиты. Законопроект о создании защитной лесопарковой зоны вокруг городов, предложенный в свое время депутатом Госдумы от Самарской области, заместителем председателя комитета по промышленности, первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым (на фото), поддержан Советом Федерации. Инициатива 

30 июня 2016, 11:36
В Самарской области высадят 600 гектаров леса

В Самарской области высадят 600 гектаров леса

14 мая во «Всероссийский день посадки леса» во всех городах и районах губернии будут закладывать памятные аллеи, парки и скверы.
24 марта 2016, 02:46
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