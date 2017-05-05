В четверг, 4 мая, на сайте Приволжского УГМС появилось штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах Самарской области.
«В период с 5 по 7 мая 2017 года в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - указано в сообщении.
«Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Самарской области на 05 мая 2017 года, по сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», обуславливается небольшой облачностью, северо-западным ветром 7-12 м/с», - уточняется в ежедневном прогнозе, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.
В ведомстве напомнили, что на территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Под запретом использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения.
Штрафы к нарушителям в условиях особого противопожарного режима ужесточаются: на граждан – от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 15000 рублей до 30000 рублей, на юрлица – от 400 000 рублей до 500 000 рублей. Если по вине нарушителей начался пожар с крупным материальным ущербом или гибелью людей, то грозит уголовная ответственность.
При возникновении ЧС нужно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, указано на сайте ведомства.
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