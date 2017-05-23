Еженедельный прирост числа заболевших гриппом и ОРВИ в Самарской области составляет в среднем 14%. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, пока показатели ниже уровня эпидемического порога.

За неделю с 24 февраля по 2 марта в регионе зарегистрировано 13 тысяч 594 случая заболевания …