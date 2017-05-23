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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Половину Самары обработали от клещей

Половину Самары обработали от клещей

Специалисты муниципального "Спецремстройзеленхоза" приступили к акарицидной (противоклещевой) обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории областного центра.
 
По данным предприятия, в настоящее время эта работа выполнена на 38 городских объектах на общей площади 41,5 гектаров. Всего МП предстоит разбрызгать 

11 мая 2017, 10:28
Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
Всего МП «Спецремстройзеленхоз» нужно обработать 145 городских объектов во всех самарских районах на 97,81 

11 мая 2017, 03:38
В губернии продолжается нашествие клещей

В губернии продолжается нашествие клещей

В Самарской области от укусов клещей уже пострадали 254 жителя. В том числе 63 ребенка. Однако это в 3,6 раза меньше, чем за тот же период 2016 года.
На энцефалит в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 144 кровососа. Каждый 

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Как не оказаться жертвой кровососа?

Как не оказаться жертвой кровососа?

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2 мая 2017, 05:45
В Самарской области опасно купаться на 6 пляжах

В Самарской области опасно купаться на 6 пляжах

С начала лета в 63-м регионе проанализировано 173 пробы воды в местах купания и отдыха населения. 32 пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, что составляет 18,5% (в целом за 2014 год – 16,5%).
В начале июля не соответствуют 
6 июля 2015, 12:45
За неделю ОРВИ заболели более 7 тысяч жителей Самары

За неделю ОРВИ заболели более 7 тысяч жителей Самары

Еженедельный прирост числа заболевших гриппом и ОРВИ в Самарской области составляет в среднем 14%. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, пока показатели ниже уровня эпидемического порога. 

За неделю с 24 февраля по 2 марта в регионе зарегистрировано 13 тысяч 594 случая заболевания 

6 марта 2014, 03:31
В Самарской области зарегистрировано 26 случаев отравления грибами

В Самарской области зарегистрировано 26 случаев отравления грибами

За 9 месяцев 2013 года в Самарской области зарегистрировано 26 случаев отравлений съедобными и условно съедобными грибами, заявили в региональном Роспотребнадзоре. Случаев с летальным исходом нет. Основные причины отравлений - невнимательность и незнание грибов при сборе, приобретение их в местах 

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Сотрудника самарского Роспотребнадзора подозревают в получении взяток

Сотрудника самарского Роспотребнадзора подозревают в получении взяток

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Самарской области, 17 июня сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 57-летнего сотрудника управления Роспотребнадзора Самарской области, подозреваемого в получении взяток от директора одного из кафе города Самары. По версии следствия, 

18 июня 2013, 01:51
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