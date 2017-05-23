Всего с начала эпидемсезона - с 16 марта - в Самарской губернии зарегистрировали 1816 пострадавших от укусов клещами, в том числе более 470 детей. Это в 1,6 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года (тогда был 2941 случай), сообщает областной Роспотребнадзор.
1323 клеща, снятых с людей, проверили на энцефалит. В 234 вирус был обнаружен. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 611 клещей, в 14 их нашли.
При обнаружении клеща на теле нельзя просто вытащить его и выкинуть - его следует отнести врачам на проверку, чтобы вовремя начать лечить укушенного. Клещи могут передать человеку опасные болезни, которые приводят к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.
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