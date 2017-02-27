В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и его родственник Сергей Вершков. В 2015-ом году силовики дважды фиксировали передачу денег. По версии следствия, сначала топ-менеджер получил через Вершкова от подрядчика по контракту 150 тысяч рублей, потом - 5 миллионов. В прениях сторона защиты твердила о невинности своих клиентов. Потерпевший якобы сам предлагал Нильскому деньги, а не наоборот. Прокуратура, напротив, настаивала на их виновности и реальном лишении свободы. В результате, судья приговорил Александра Нильского к 7 с половиной годам заключения и штрафу в 190 миллионов рублей, Вершкова - к 5 годам и штрафу в 95 миллионов. Обвиняемые намерены обжаловать решение служителей Фемиды.
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