Тольяттинские силовики раскрыли похищение человека. В совершении преступления подозревают двух мужчин – одному 31 год, другому 40 лет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Они требовали с местного 56-летнего бизнесмена 77 млн рублей за выкуп брата, похищенного преступниками. …