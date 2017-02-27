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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

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Одного из потерпевших 

14 ноября 2016, 11:10
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В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

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Они требовали с местного 56-летнего бизнесмена 77 млн рублей за выкуп брата, похищенного преступниками. 

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5 октября 2016, 01:11
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