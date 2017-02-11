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В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
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10 февраля 2017, 11:29
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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает …
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9 февраля 2017, 10:04
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Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк
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8 февраля 2017, 01:59
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Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк
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8 февраля 2017, 10:34
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В Тольятти найден мертвым знаток «Своей игры»
Российский журналист, постоянный участник телепередачи «Своя игра» Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире в Тольятти. Тело обнаружили родственники мужчины, пишет Лента.ру
Портал отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова, предположительно, указывает на криминальные обстоятельства его …
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7 февраля 2017, 10:59
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Появился топ самых «пьющих» профессий Самары
Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.
Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 …
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1 февраля 2017, 02:42
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В Самарской области начали штрафовать магазины за продукцию, неучтенную в единой автоматизированной системе контроля
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17 января 2017, 06:44
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В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот
Четверых жителей Тольятти задержали по подозрению в причастности к серии вымогательств и мошенничествам. В состав группы входила 51-летняя женщина, которая, по версии следствия, выполняла функции «черного риелтора». Жертвами преступников становились пенсионеры, сироты, граждане, оказавшиеся в трудном финансовом положении.
Одного из потерпевших …
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14 ноября 2016, 11:10
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В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей
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1 ноября 2016, 04:10
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Адвокат фигуранта по делу ВКБ вымогал деньги у сотрудника ГИБДД
Нестандартной истории положили внезапный конец оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности.
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5 октября 2016, 01:11
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В Самаре общественника и московского адвоката подозревают в вымогательстве
Сегодня, 29 июля, в Самарском районном суде областной столицы будет рассматриваться ходатайство об аресте московского адвоката и председателя общественной организации. Накануне их задержали при незаконном получении 5,5 миллионов рублей. По версии следствия, мужчины вымогали у местного бизнесмена в общей сложности …
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29 июля 2016, 10:38
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Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию
В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и …
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10 февраля 2016, 12:17