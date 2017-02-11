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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
10 февраля 2017, 11:29
Тольяттинцы берут еду из помойки

Тольяттинцы берут еду из помойки

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и 
10 февраля 2017, 09:43
В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти

В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает 
9 февраля 2017, 10:04
Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на водку на 8 процентов и на коньяк на 15%. Таким образом, стоимость первой будет от 205 рублей, второго от 371 рубля. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. 

8 февраля 2017, 01:59
Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк в РФ до 205 руб. и 371 руб. соответственно за пол-литровую бутылку. Об этом говорится в проекте документа, появившегося на сайте проектов нормативных актов.
Отпускная цена за поллитровку у производителей 

8 февраля 2017, 10:34
В Тольятти найден мертвым знаток «Своей игры»

В Тольятти найден мертвым знаток «Своей игры»

Российский журналист, постоянный участник телепередачи «Своя игра» Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире в Тольятти. Тело обнаружили родственники мужчины, пишет Лента.ру

Портал отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова, предположительно, указывает на криминальные обстоятельства его 
7 февраля 2017, 10:59
Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.

Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 

1 февраля 2017, 02:42
В Самарской области начали штрафовать магазины за продукцию, неучтенную в единой автоматизированной системе контроля

В Самарской области начали штрафовать магазины за продукцию, неучтенную в единой автоматизированной системе контроля

Уже с апреля купить как легкий, так и крепкий алкоголь, не внесенный в базу данных ЕГАИС, по закону будет невозможно. До полумиллиарда рублей в 2017 году может получить Самарская область за счет акцизов, которые автоматически учитываются в системе ЕГАИС. Александр Григорович, 

17 января 2017, 06:44
В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

Четверых жителей Тольятти задержали по подозрению в причастности к серии вымогательств и мошенничествам. В состав группы входила 51-летняя женщина, которая, по версии следствия, выполняла функции «черного риелтора». Жертвами преступников становились пенсионеры, сироты, граждане, оказавшиеся в трудном финансовом положении.

Одного из потерпевших 

14 ноября 2016, 11:10
В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

Тольяттинские силовики раскрыли похищение человека. В совершении преступления подозревают двух мужчин – одному 31 год, другому 40 лет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.  

Они требовали с местного 56-летнего бизнесмена 77 млн рублей за выкуп брата, похищенного преступниками. 

1 ноября 2016, 04:10
Адвокат фигуранта по делу ВКБ вымогал деньги у сотрудника ГИБДД

Адвокат фигуранта по делу ВКБ вымогал деньги у сотрудника ГИБДД

Нестандартной истории положили внезапный конец оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности.
Председатель "Губернской" коллегии адвокатов Александр Чичёв задержан у своего офиса на улице Партизанской при получении 150 тысяч рублей. Деньги он потребовал у сотрудника ГИБДД в качестве компенсации морального вреда 

5 октября 2016, 01:11
В Самаре общественника и московского адвоката подозревают в вымогательстве

В Самаре общественника и московского адвоката подозревают в вымогательстве

Сегодня, 29 июля, в Самарском районном суде областной столицы будет рассматриваться ходатайство об аресте московского адвоката и председателя общественной организации. Накануне их задержали при незаконном получении 5,5 миллионов рублей. По версии следствия, мужчины вымогали у местного бизнесмена в общей сложности 

29 июля 2016, 10:38
Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и 
10 февраля 2016, 12:17
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