Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года фигуранты предложили директору компании «Истоки» помочь отменить постановления Арбитражного суда Ульяновской области и Арбитражного суда Поволжского округа и направить дело на новое рассмотрение. Просили 13,5 миллионов рублей якобы для передачи взятки судье Президиума Верховного суда РФ. В июле силовики зафиксировали получение части денег - 5,5 миллионов рублей (125 тысяч рублей настоящих, остальное - муляж). В ходе расследования провели несколько обысков, фоноскопическую экспертизу, проанализировали детализацию телефонных разговоров.
Обвиняемым грозит 7 лет лишения свободы и штраф. Рассматривать дело по существу будет Ленинский районный суд Самары.
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