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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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У бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Промышленного района Самары тоже есть 

13 марта 2017, 05:02
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Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший 

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Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

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Правительство Самарской области и региональное министерство имущественных отношений хотят получить долю в собственности вновь созданного Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области 

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Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
Прокурорская проверка установила, что Людмила Мордасова получила из бюджета Автограда 148 тысяч рублей на зарплаты лицам, которые никогда не работали в детсаду № 170 "Дружба" и были трудоустроены фиктивно. Таким образом заведующая 

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Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Представители правоохранительных органов завели уголовное дело на главу одного из отечественных банков. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1,35 млрд рублей.
По сведениям московского главка МВД, мужчина, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по покупке подложных векселей различных фирм. 

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Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из 

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В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 

27 февраля 2017, 05:09
Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки

Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки

32-летний житель Автограда стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Его подозревают в разбое и в совершении двух грабежей. В одном из случаев орудием преступления стал утюг.

Как установили сотрудники полиции, мужчина совершил нападение на свою 65-летнюю мать. Он прижег 
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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07
Доцента Самарского медуниверситета подозревают в получении взятки

Доцента Самарского медуниверситета подозревают в получении взятки

В Самаре на доцента кафедры Самарского государственного медицинского университета завели уголовное дело. Женщину подозревают в получении взятки – 20 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в январе 2017 года. По версии следователей, подозреваемая получила от студента  деньги за 

1 февраля 2017, 03:21
Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

9 лет колонии и штраф 100 миллионов рублей. Такой приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову вынес Автозаводский районный суд.
21 декабря 2016, 12:14
Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд

Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд

По версии следствия, они требовали с уборщиков почти два миллиона рублей.
Заместитель начальника самарской таможни Дмитрий Игонин вместе с заместителем начальника отдела тылового обеспечения Андреем Левкиным отправятся на скамью подсудимых по обвинению в вымогательстве взятки на сумму один миллион 940 

15 декабря 2016, 02:31
Адвокат бывшего военкома Тольятти: деньги комиссару подбросили полицейские

Адвокат бывшего военкома Тольятти: деньги комиссару подбросили полицейские

Неожиданный поворот при судебном рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего военкома Тольятти Игоря Попова. Как уже сообщала ТЕРРА, мужчину обвиняют в покушении на получение взятки в размере 2 миллионов рублей от своего подчиненного за покровительство по службе.
Накануне адвокат подсудимого 

25 ноября 2016, 11:08
В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

Четверых жителей Тольятти задержали по подозрению в причастности к серии вымогательств и мошенничествам. В состав группы входила 51-летняя женщина, которая, по версии следствия, выполняла функции «черного риелтора». Жертвами преступников становились пенсионеры, сироты, граждане, оказавшиеся в трудном финансовом положении.

Одного из потерпевших 

14 ноября 2016, 11:10
В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

Тольяттинские силовики раскрыли похищение человека. В совершении преступления подозревают двух мужчин – одному 31 год, другому 40 лет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.  

Они требовали с местного 56-летнего бизнесмена 77 млн рублей за выкуп брата, похищенного преступниками. 

1 ноября 2016, 04:10
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