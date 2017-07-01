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Материалы по теме:

Самарского чиновника взяли за взятку

Самарского чиновника взяли за взятку

Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный 

5 июня 2017, 12:41
Чиновник из Ставропольского района

Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор

Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый Алексей Старцев получил предоплату - 30 тысяч рублей 

15 мая 2017, 06:31
Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

В суд Ленинского района Самары передали дело Людмилы Уксусовой - доцента кафедры общей и клинической патологии Самарского государственного медицинского университета. Согласно материалам дела, в январе этого года студент дал ей 15 тысяч рублей. Взамен учительница допустила его к экзамену, несмотря 

10 мая 2017, 08:42
Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется

Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется

Бывшему депутату самарской городской думы Владимиру Сюсину придется провести в колонии общего режима как минимум 10 месяцев. А в начале 2018 года  можно будет вести речь о его условно-досрочном освобождении.

Кировский районный суд приговорил его к 5 годам заключения за покушение 

19 апреля 2017, 09:38
В общежитии Тольятти нашли тело 13-летнего мальчика

В общежитии Тольятти нашли тело 13-летнего мальчика

В субботу, 19 ноября, в одном из общежитий Тольятти был найден труп 13-летнего мальчика.
На теле подростка следов насильственной смерти не обнаружено.
Сотрудники следственного комитета начали проверку по факту происшествия.
По предварительной версии силовиков, школьник вдыхал различные вещества в качестве 

21 ноября 2016, 11:16
В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

Зампредседателя правительства Самарской области Юрий Иванов был ранен на охоте, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Юрий Иванов и полицейский были ранены на охоте. Обстоятельства происшествия выясняются", — рассказал собеседник агентства.

По данным 
30 октября 2016, 03:28
СК России не выпустил за границу почти 8 млрд рублей ТоАЗа

СК России не выпустил за границу почти 8 млрд рублей ТоАЗа

Следственный комитет России предотвратил вывод за границу почти 8 млрд рублей, предназначенных для выплаты дивидендов руководителям «Тольяттиазота», находящимся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Мосгорсуд поддержал решение Басманного суда об аресте счетов ТоАЗа, сообщает газета 
17 октября 2016, 01:04
В суд направили уголовное дело об убийстве Андрея Гошта и пятерых членов его семьи

В суд направили уголовное дело об убийстве Андрея Гошта и пятерых членов его семьи

Сегодня об этом сообщает следственный комитет России. Напомним, в апреле в селе Ивашёвка Сызранского района убит замначальника штаба областного главка полиции Андрей Гошт и пять членов его семьи. Выжила только 7-летняя племянница стража порядка. По версии следствия, мужчины проникли на 

6 октября 2016, 09:30
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