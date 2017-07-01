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Самарского чиновника взяли за взятку
Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный …
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5 июня 2017, 12:41
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Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор
Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
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15 мая 2017, 06:31
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Будущие самарские медики получали зачеты за деньги
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10 мая 2017, 08:42
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Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется
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19 апреля 2017, 09:38
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В общежитии Тольятти нашли тело 13-летнего мальчика
В субботу, 19 ноября, в одном из общежитий Тольятти был найден труп 13-летнего мальчика.
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21 ноября 2016, 11:16
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В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства
Зампредседателя правительства Самарской области Юрий Иванов был ранен на охоте, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
"Юрий Иванов и полицейский были ранены на охоте. Обстоятельства происшествия выясняются", — рассказал собеседник агентства.
По данным …
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30 октября 2016, 03:28
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СК России не выпустил за границу почти 8 млрд рублей ТоАЗа
Следственный комитет России предотвратил вывод за границу почти 8 млрд рублей, предназначенных для выплаты дивидендов руководителям «Тольяттиазота», находящимся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Мосгорсуд поддержал решение Басманного суда об аресте счетов ТоАЗа, сообщает газета …
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17 октября 2016, 01:04
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В суд направили уголовное дело об убийстве Андрея Гошта и пятерых членов его семьи
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6 октября 2016, 09:30