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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
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Движение в обе стороны по улице Киевской должны открыть на этой неделе

Движение в обе стороны по улице Киевской должны открыть на этой неделе

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В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем 
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Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта

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18 октября 2017, 09:52
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