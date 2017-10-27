Движение в обе стороны по улице Киевской должны открыть на этой неделе Двустороннее движение по улице Киевской в Самаре будет возобновлено в течение недели. Об этом рассказали в областном министерстве транспорта.



Напомним, что одностороннее движение на улице Киевской ввели в связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе, Луначарского и Гагарина. …