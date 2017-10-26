Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта С 18 октября движение транспорта по Южному мосту полностью открыто, сообщили в мэрии. Напомним, объект начали ремонтировать с 12 апреля. Сначала перекрыли для транспорта одну сторону дороги, затем ее открыли, и перекрыли вторую. На прошлой неделе было заявлено, что отремонтированный …