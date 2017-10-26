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В Самаре перекроют новое кольцо на Московском шоссе
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20 октября 2017, 12:17
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В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт
Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем …
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19 октября 2017, 11:35
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Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта
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18 октября 2017, 09:52
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Южный мост откроют, когда позволит погода
Ремонт Южного моста в Самаре ведется уже шесть месяцев. Необходимость проводить работы возникла после того, как тут появились трещины. На реконструкцию потратили 524 миллиона рублей. Закончить работу обещали к 17 октября. Не получилось. Образовалась многокилометровая пробка.
Ремонтные работы ведет проектно-строительная компания …
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17 октября 2017, 11:59