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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре перекроют новое кольцо на Московском шоссе

В Самаре перекроют новое кольцо на Московском шоссе

Сегодня вечером на новом кольце Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского будет ограничено движение транспорта. Это связно с укладкой заключительного слоя асфальтобетонной смеси, сообщили в правительстве Самарской области. Начнутся работы 20 октября в 20:00. К 5 часам утра 21 октября 

20 октября 2017, 12:17
В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем 
19 октября 2017, 11:35
Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта

Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта

С 18 октября движение транспорта по Южному мосту полностью открыто, сообщили в мэрии. Напомним, объект начали ремонтировать с 12 апреля. Сначала перекрыли для транспорта одну сторону дороги, затем ее открыли, и перекрыли вторую. На прошлой неделе было заявлено, что отремонтированный 

18 октября 2017, 09:52
Южный мост откроют, когда позволит погода

Южный мост откроют, когда позволит погода

Ремонт Южного моста в Самаре ведется уже шесть месяцев. Необходимость проводить работы возникла после того, как тут появились трещины. На реконструкцию потратили 524 миллиона рублей. Закончить работу обещали к 17 октября. Не получилось. Образовалась многокилометровая пробка.

Ремонтные работы ведет проектно-строительная компания 

17 октября 2017, 11:59
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