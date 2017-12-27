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В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города
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27 декабря 2017, 11:07
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В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года
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25 декабря 2017, 01:50
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В Самаре изменилась схема движения транспорта в аэропорту Курумоч
Изменилась схема движения транспорта в самарском аэропорту, сообщила пресс-служба «Курумоча». С субботы, 23 декабря, въезд автомобилей на привокзальную площадь и парковки стал возможен исключительно с Аэропортовского шоссе. Движение автобусов и маршруток организуется в прежнем порядке.
«С 14:00 23 декабря …
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25 декабря 2017, 11:12
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В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра
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22 декабря 2017, 04:03
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24
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В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда
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20 декабря 2017, 08:07
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В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой
В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила …
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20 декабря 2017, 03:07
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Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля
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14 декабря 2017, 03:37
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
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13 декабря 2017, 01:38
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Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет
В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие …
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7 декабря 2017, 04:19
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В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской
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6 декабря 2017, 09:42
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В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей
В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы …
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5 декабря 2017, 07:02