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Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП
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24 июля 2017, 09:13
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Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны
В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.
Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» …
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24 июля 2017, 07:48
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Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста
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21 июля 2017, 05:14
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Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля
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21 июля 2017, 09:01
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В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей
В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на …
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19 июля 2017, 03:03
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Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус
Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
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26 июня 2017, 11:21
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В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной
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22 июня 2017, 05:13
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Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток
Каким видом общественного транспорта предпочитают пользоваться самарцы, решили выяснить социологи. Согласно результатам исследования, все больше горожан ездят на автобусах. Этот вид транспорта в 2017 году выбрала половина респондентов, в прошлом на автобусах ездил только каждый третий. Маршрутки напротив теряют популярность, …
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20 июня 2017, 10:45
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Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты
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15 июня 2017, 04:43
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В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка
На улице Дыбенко около ТЦ «Космопорт» оборудуют остановку общественного транспорта. Планируется, что там будут проходить автобусы №35 (НФС- Революционная) и 56 (Центральный автовокзал – микрорайон Крутые Ключи).
Как уже сообщала «ТЕРРА», на капитальный ремонт улицы Дыбенко на участке …
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30 мая 2017, 11:30