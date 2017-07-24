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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.

Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» 
24 июля 2017, 07:48
Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста

Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста

В Самаре с 22 июля планируют открыть движение транспорта по левой стороне Южного моста, а правую перекроют. Сейчас на путепроводе идут последние приготовления к этому переходу, передает «Самарская газета».

Как уже сообщала «ТЕРРА», работы на путепроводе «Аврора» 
21 июля 2017, 05:14
Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на 

19 июля 2017, 03:03
Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
Беспилотник может перевозить пассажиров и грузы, а 

26 июня 2017, 11:21
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В четверг, 22 июня, в Самаре на улице Ново-Вокзальной перекрыли движение трамваев. Причина – ДТП на рельсах. На перекрестке с улицей Стара-Загорой столкнулись два автобуса и внедорожник. Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Участниками аварии стали «Шевроле Нива», маршрутка и 

22 июня 2017, 05:13
Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Каким видом общественного транспорта предпочитают пользоваться самарцы, решили выяснить социологи. Согласно результатам исследования, все больше горожан ездят на автобусах. Этот вид транспорта в 2017 году выбрала половина респондентов, в прошлом на автобусах ездил только каждый третий. Маршрутки напротив теряют популярность, 
20 июня 2017, 10:45
Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты

Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты

Жители Крутых Ключей обратились к властям области с просьбой увеличить количество маршрутов общественного транспорта. Горожане жалуются, что им сейчас сложно добираться до центра Самары, а во многие районы города вообще нельзя попасть без пересадок. Население Крутых Ключей сейчас достигает 75 

15 июня 2017, 04:43
В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

На улице Дыбенко около ТЦ «Космопорт» оборудуют остановку общественного транспорта. Планируется, что там будут проходить автобусы №35 (НФС- Революционная) и 56 (Центральный автовокзал – микрорайон Крутые Ключи).

Как уже сообщала «ТЕРРА», на капитальный ремонт улицы Дыбенко на участке 
30 мая 2017, 11:30
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