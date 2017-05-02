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Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!
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2 мая 2017, 07:17
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Самара под угрозой пыльных бурь
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27 апреля 2017, 09:21
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Когда в России взлетят цены на жилье?
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26 апреля 2017, 12:12
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Когда в Самаре наступит жара?
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25 апреля 2017, 09:13
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На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя
На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.
«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной …
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24 апреля 2017, 01:00
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В Самаре сорвалось открытие велосезона
Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.
«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.
В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует …
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20 апреля 2017, 11:46
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Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%
Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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18 апреля 2017, 02:24
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В Самарскую область пришли дожди
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17 апреля 2017, 04:53
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В Самаре похолодает и может начаться дождь
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14 апреля 2017, 05:08
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Минэкономразвития озвучило прогноз курса рубля на 2017 год
По словам главы МЭР Максима Орешкина, прогноз доллара по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля. В настоящее время уровень инфляции ниже ожиданий аналитиков министерства.
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14 марта 2017, 11:54
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В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии
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29 августа 2016, 04:24
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В Башкирии пастуха убило молнией
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12 августа 2016, 05:33
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В Самарской области ожидается аномальная жара до +35
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12 августа 2016, 11:55
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В Самарской области из-за урагана пострадала женщина и был обесточен поселок
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5 августа 2016, 11:47
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Самарские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшее время. Ориентировочно через 2-4 часа на территории региона может начаться гроза с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, передает МЧС данные, полученные от специалистов Приволжского УГМС.
Людям, оказавшимся …
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1 августа 2016, 11:58