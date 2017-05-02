В Самарской области из-за урагана пострадала женщина и был обесточен поселок Почти девять десятков домов посёлка Волжский Самарской области оказались обесточены. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи. Сейчас снабжение удалось восстановить. Резкое изменение погоды произошло в регионе в ночь с 4 на 5 августа. Во многих районах прошли дожди с грозами, они …