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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

На сайте Приволжского УГМС опубликовано штормовое предупреждение.

«2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - сообщают метеорологи.

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник на территории региона температура воздуха 
2 мая 2017, 07:17
Самара под угрозой пыльных бурь

Самара под угрозой пыльных бурь

Блогер Нина Дюкова рассказала про Генковскую лесную полосу в Чапаевском лесничестве. "Уже более 100 лет она служит защитой от пыльных бурь, зарождающихся в пустынях Средней Азии. Жестокие суховеи стали причиной неурожая и страшного голода в 1891-м, а позднее и в 
27 апреля 2017, 09:21
Когда в России взлетят цены на жилье?

Когда в России взлетят цены на жилье?

Реального влияния на рынок недвижимости в РФ снос пятиэтажек не окажет. Так заявил в интервью «Российской газете» глава Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Тем не менее, в ближайшее время не следует ждать падения цен на заветные квадраты. По словам 

26 апреля 2017, 12:12
Когда в Самаре наступит жара?

Когда в Самаре наступит жара?

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Согласно сообщению на сайте ведомства, температура воздуха приблизится к +20 градусам по Цельсию уже к выходным. Уже днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, без осадков.

«Небольшой 

25 апреля 2017, 09:13
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
В Самаре сорвалось открытие велосезона

В Самаре сорвалось открытие велосезона

Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.

«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.

В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует 

20 апреля 2017, 11:46
Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам представителей туроператоров, в марте ряд аналитиков предсказывал большее повышение стоимости размещения в гостиницах российского курорта. В частности, 

18 апреля 2017, 02:24
В Самарскую область пришли дожди

В Самарскую область пришли дожди

По данным Приволжского УГМС, погода в регионе на этой неделе будет формироваться серией циклонов. Дождь будут сопровождать порывы ветра. Тем не менее, температура воздуха будет преимущественно комфортной. Ночью +1 +6, днем до +18. Однако уже в пятницу на территории губернии 

17 апреля 2017, 04:53
В Самаре похолодает и может начаться дождь

В Самаре похолодает и может начаться дождь

Синоптики прогнозирует похолодание и небольшой дождь в предстоящие выходные. Ожидается понижение температуры воздуха на пять градусов – до 8 – 13 градусов Цельсия. Ночью направление ветра начнет меняться, и днем в субботу, 15 апреля, порывы могут усилиться до 15 метров 
14 апреля 2017, 05:08
Минэкономразвития озвучило прогноз курса рубля на 2017 год

Минэкономразвития озвучило прогноз курса рубля на 2017 год

По словам главы МЭР Максима Орешкина, прогноз доллара по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля. В настоящее время уровень инфляции ниже ожиданий аналитиков министерства.
Курс российской валюты сейчас тверже фундаментальных значений, соответствующих российскому платежному балансу, отмечают эксперты. В начале этого месяца 

14 марта 2017, 11:54
В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В норвежском нацпарке Хардангервидда удар молнии убил 323 диких оленя. Об этом уникальном случае рассказывает BNO News.
Особенно отмечается, что все животные погибли в результате только одного разряда. Их тела были обнаружены на 50-метровом участке.
Прежде специалисты ни разу не 

29 августа 2016, 04:24
В Башкирии пастуха убило молнией

В Башкирии пастуха убило молнией

В Республике Башкирия от удара молнии погиб пастух. Трагедия случилась в Кармаскалинском районе ранним утром.
51-летний местный житель стал жертвой стихии во время выгула стада. Внезапно пошел дождь, началась гроза, и скрыться в безопасном месте не было никакой возможности.
Вместе 

12 августа 2016, 05:33
В Самарской области ожидается аномальная жара до +35

В Самарской области ожидается аномальная жара до +35

В эти выходные синоптики обещают аномальную жару. Сегодня, по данным Приволжского гидрометцентра, местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем от + 28 до 33 градусов, ночью 17 - 22. Ветер слабый. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 

12 августа 2016, 11:55
В Самарской области из-за урагана пострадала женщина и был обесточен поселок

В Самарской области из-за урагана пострадала женщина и был обесточен поселок

Почти девять десятков домов посёлка Волжский Самарской области оказались обесточены. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи. Сейчас снабжение удалось восстановить. Резкое изменение погоды произошло в регионе в ночь с 4 на 5 августа. Во многих районах прошли дожди с грозами, они 
5 августа 2016, 11:47
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Самарские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшее время. Ориентировочно через 2-4 часа на территории региона может начаться гроза с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, передает МЧС данные, полученные от специалистов Приволжского УГМС.

Людям, оказавшимся 

1 августа 2016, 11:58
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