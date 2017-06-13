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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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В России создано спецподразделение по разработке отечественного биткоина

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Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

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У каждого десятого самарца из-за денег портится настроение

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30 мая 2017, 05:21
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Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

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29 апреля 2017, 04:50
Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега. 

Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные 
28 марта 2017, 03:18
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