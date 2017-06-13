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Как в Самаре появился музей водки?
Блогер Алексей Авдейчев рассказал про необычный музей водки в селе Николаевка. «Основал его на собственном участке бывший главный энергетик "Самараметростроя" Василий Огольцов. Каких только бутылок тут нет! Каждая полочка объединена какой-то тематикой. Сначала Василий собирал этикетки. Первая появилась в …
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13 июня 2017, 08:00
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11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог
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13 июня 2017, 12:57
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В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев
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9 июня 2017, 09:00
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Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»
Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними …
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9 июня 2017, 08:00
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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00
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В России создано спецподразделение по разработке отечественного биткоина
В России появится национальная виртуальная валюта. Центробанк решил окончательно реабилитировать технологию биткоинов. Еще год назад в стране готовились к введению уголовной ответственности за их применение в качестве денежных суррогатов. Теперь банкиры считают, что блокчейн - это рождение новой экономики. Работа …
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5 июня 2017, 12:29
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Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам
Занять до зарплаты скоро может оказаться выгодно, но негде. Депутаты Государственной Думы инициировали ограничение максимальной процентной ставки для микрофинансовых организаций на уровне 150% годовых. Сейчас она достигает восьмисот. Высокорискованный бизнес в таких условиях может оказаться убыточным, а потому часть игроков …
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2 июня 2017, 05:13
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«Куйбышевазоту» придется возвращать миллиарды по ставке 14,5%
«Куйбышевазот» займет в Сбербанке 2 млрд рублей под 14,5% годовых. Как говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации, по генеральному соглашению банк откроет заводу возобновляемую кредитную линию на пять лет. Деньги предприятию нужны на финансирование текущей деятельности. Как уже …
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31 мая 2017, 12:21
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У каждого десятого самарца из-за денег портится настроение
В Самаре 47 процентов работников хотят знать размер заработной платы своих коллег. При этом каждый десятый расстраивается, если его сослуживец получает больше, выяснили специалисты портала «Зарплата.ру». В настоящее время при приеме на работу большинство россиян подписывают документ о неразглашении суммы …
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30 мая 2017, 05:21
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Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог
В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
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23 мая 2017, 09:33
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Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
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29 апреля 2017, 04:50
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Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото
В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега.
Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные …
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28 марта 2017, 03:18