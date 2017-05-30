Погорел на мошенничестве: Адвокат Рамиз Мамедов будет сидеть 5 лет В Самаре вступил в законную силу приговор в отношении адвоката Рамиза Мамедова. Он был арестован сотрудниками ФСБ в марте прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Оперативники установили, что Мамедов предложил супруге осужденного, который просил о смягчении …