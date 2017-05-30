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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора 

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26 мая 2016, 09:48
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В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей

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7 апреля 2016, 01:11
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Минимущество и "Т Плюс" не поделили землю

Дошли до высшей инстанции. Спор между Волжской ТГК - ныне ПАО "Т Плюс" и министерством имущества Самарской области будет рассматривать Верховный суд. Согласно картотеке дел, ведомство подало туда кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Поволжского округа.
Напомним, летом прошлого года 
11 февраля 2016, 02:36
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Экс-директору "дочки" Роснефти хотят продлить домашний арест

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4 ноября 2015, 05:53
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Полиция Самарской области усилит борьбу с мошенниками в сфере ЖКХ

Одна из наиболее популярных мошеннических схем – подмена неликвидированной управляющей организации-должника компанией-клоном с похожим названием. В результате долги остаются на старой УК, а якобы не имеющая к ней никакого отношения новая – начинает работу с «чистого листа».

Долги управляющих 
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Директору "дочки" "Роснефти" продлили домашний арест

Об этом сообщил адвокат Александра Нильского - Владимир Рахманов. Как уже сообщала "ТЕРРА", директора ООО "Самарский инженерно-технический центр" задержали в апреле по подозрению в коммерческом подкупе. Согласно материалам дела, мужчина вымогал "откат" у подрядчиков в размере 20,5 миллиона рублей за 
10 июля 2015, 10:22
Обвиняемого в подкупе Александра Нильского отпустили под домашний арест

Обвиняемого в подкупе Александра Нильского отпустили под домашний арест

Накануне Ленинский районный суд Самары рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Александра Нильского - директора общества с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр». Последнее является дочерней компанией «Роснефти».

Напомним, мужчину обвиняют в коммерческом подкупе. По версии следствия, Нильский вымогал 
4 июня 2015, 12:57
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