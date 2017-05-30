Суд вынес приговоры сотрудникам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» Петру Митрофанову и Александру Кофанову. Они признаны виновными в коммерческом подкупе по предварительному сговору.
Следствием установлено, что Митрофанов и Кофанов получили от сотрудника фирмы-подрядчика 247 тысяч рублей по шести договорам на общую сумму более 2,6 млн рублей, за беспрепятственное согласование актов выполненных работ.
Каждому назначили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, осужденные должны будут заплатить штрафы – по 1,23 млн рублей в доход государства с каждого, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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