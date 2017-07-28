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Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"
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28 июля 2017, 02:27
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Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию
Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие …
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27 июля 2017, 10:39
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В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак
Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти …
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26 июля 2017, 10:36
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Ученые заявили, что в ближайшем будущем животные начнут разговаривать по-человечески
В течение 10 лет в мире может появиться устройство, с помощью которого можно будет переводить речь любимых питомцев. Именно такое заявление сделал футуролог Уильям Хайем в интервью изданию The Guardian.
Как считает специалист, данное устройство будет массово востребовано среди обладателей домашних …
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26 июля 2017, 04:17
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В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген
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24 июля 2017, 10:54
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Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань
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24 июля 2017, 08:04
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Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок
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19 июля 2017, 09:35
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На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время
Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли грядущие масштабы вымирания животных. Об этом рассказывается на страницах издания PNAS.
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11 июля 2017, 05:13