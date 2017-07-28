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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Курьезный случай произошел в Сызрани. Полицейским поступило заявление об угоне автомобиля у 27-летнего местного жителя. Якобы он ночью припарковал машину рядом с домом по проспекту Гагарина, а утром она исчезла.

Полицейские приступили к поискам. Выяснилось, что машину никто не угонял. Накануне 

28 июля 2017, 02:27
Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

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Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие 
27 июля 2017, 10:39
В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
 
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти 
26 июля 2017, 10:36
Ученые заявили, что в ближайшем будущем животные начнут разговаривать по-человечески

Ученые заявили, что в ближайшем будущем животные начнут разговаривать по-человечески

В течение 10 лет в мире может появиться устройство, с помощью которого можно будет переводить речь любимых питомцев. Именно такое заявление сделал футуролог Уильям Хайем в интервью изданию The Guardian.

Как считает специалист, данное устройство будет массово востребовано среди обладателей домашних 

26 июля 2017, 04:17
В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

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В новом ролике наши земляки рассказали о жизни в Дании, а именно в её столице – Копенгагене, где они 
24 июля 2017, 10:54
Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань

Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань

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Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Неизвестные выпустили порядка 35 000 норок с фермы в американском городе Иден-Валли. Как рассказывает Los Angeles Times, эти животные не способны существовать в дикой природе, они обречены на гибель.
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На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время

На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время

Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли грядущие масштабы вымирания животных. Об этом рассказывается на страницах издания PNAS.
Известный эколог Пол Эрлих, который некоторое время назад говорил о начале шестого массового вымирания видов на Земле, вместе с группой специалистов осуществил очередное 

11 июля 2017, 05:13
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