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Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации
Вчера, 31 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода, после которого мужчину увезли в реанимацию Центральной горбольницы.
Как пишет «КТВ-Луч», около 14:00, в районе одного из домов по улице Фрунзе, грузовик «ГАЗ» совершил наезд на человека.
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1 января 2017, 01:40
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45
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В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео
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18 декабря 2016, 05:18
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МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани
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14 декабря 2016, 02:04
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В Самаре планируют открыть два пригородных автовокзала
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14 июля 2016, 11:29
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Женщина-аноним сообщила полиции о бомбе на автовокзале Сызрани
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26 июня 2015, 11:38
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Фэния Хакимова проиграла суд за землю перед самарским автовокзалом
Об этом сообщили в 11-м апелляционном арбитражном суде. ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области", президентом которого является Фэния Хакимова, пыталось обжаловать решение первой инстанции о признании недействительным договора купли-продажи земли перед зданием центрального автовокзала в Самаре. Напомним, что 22 мая …
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11 июня 2015, 01:31
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В Самаре пройдет антинаркотическая акция на автовокзале
Сегодня, 27 ноября, в 11 часов утра на самарском автовокзале на пересечении улиц Авроры и Карла Маркса пройдет антинаркотическая акция, в которой примут участие сотрудники госнаркоконтроля, общественный совет ведомства и волонтеры. В салонах междугородних автобусов расклеят листки с номерами телефона …
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27 ноября 2014, 10:34