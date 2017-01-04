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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Вчера, 31 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода, после которого мужчину увезли в реанимацию Центральной горбольницы.
 
Как пишет «КТВ-Луч», около 14:00, в районе одного из домов по улице Фрунзе, грузовик «ГАЗ» совершил наезд на человека.
 
1 января 2017, 01:40
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео

В Сызрани подростки ложились посреди улицы и снимали реакцию прохожих, есть видео

Сызранские подростки решили провести социальный эксперимент под названием "Помоги бедному ребенку". Суть его заключалась в том, что один из участников ложился на лавку, стоящую на тротуаре и наблюдал за реакцией прохожих. Ребят даже не остановил тот факт, что во время 
18 декабря 2016, 05:18
МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани

МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани

В результате ДТП на Саратовском шоссе в Сызрани в среду, 14 декабря, пострадали четыре человека – 53-летний водитель «Газели» и три пассажирки автобуса «ПАЗ» – женщины 1960, 1967 и 1982 годов рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
14 декабря 2016, 02:04
В Самаре планируют открыть два пригородных автовокзала

В Самаре планируют открыть два пригородных автовокзала

В  Самаре в перспективе появятся ещё два пригородных автовокзала. Один планируется построить рядом со стадионом «Самара Арена», другой, возможно, откроют в одном из новых жилых районов - Южном городе или Волгаре. Автовокзалы позволят пассажирам экономить время при поездках в северные 
14 июля 2016, 11:29
Женщина-аноним сообщила полиции о бомбе на автовокзале Сызрани

Женщина-аноним сообщила полиции о бомбе на автовокзале Сызрани

Сегодня, 26 июня, в полицию Сызрани поступило сообщение о заминировании местного автовокзала на улице Московской. Об этом заявила позвонившая по телефону женщина. По её словам, в здании заложено взрывное устройство. Звонившая не представилась.

Полицейские оцепили автовокзал и эвакуировали из 
26 июня 2015, 11:38
Фэния Хакимова проиграла суд за землю перед самарским автовокзалом

Фэния Хакимова проиграла суд за землю перед самарским автовокзалом

Об этом сообщили в 11-м апелляционном арбитражном суде. ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области", президентом которого является Фэния Хакимова, пыталось обжаловать решение первой инстанции о признании недействительным договора купли-продажи земли перед зданием центрального автовокзала в Самаре. Напомним, что 22 мая 
11 июня 2015, 01:31
В Самаре пройдет антинаркотическая акция на автовокзале

В Самаре пройдет антинаркотическая акция на автовокзале

Сегодня, 27 ноября, в 11 часов утра на самарском автовокзале на пересечении улиц Авроры и Карла Маркса пройдет антинаркотическая акция, в которой примут участие сотрудники госнаркоконтроля, общественный совет ведомства и волонтеры. В салонах междугородних автобусов расклеят листки с номерами телефона 

27 ноября 2014, 10:34
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