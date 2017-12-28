Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф за нарушение требований рекламного законодательства, которое выявили после концерта в Сызрани, сообщило Самарское УФАС. Речь идет о выступлении в ноябре 2015 года. Перед зрителями выступил солист коллектива Александр Дроздов. Однако на афишах и на местном портале была размещена информация, что с певцом будет вся группа. Один из зрителей подал жалобу в ФАС. В апреле прошлого года продюсерский центр, заказавший размещение рекламы, оштрафовали на 100 тысяч рублей, но эту сумму в установленный законом срок организация не заплатила. В декабре судебные приставы взыскали с ПЦ «Синяя птица» 200 тысяч рублей.
|
В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой
|
28 декабря 2017, 10:50
|
В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
|
27 декабря 2017, 10:25
|
В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента
В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня …
|
26 декабря 2017, 04:43
|
В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника
Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном …
|
23 декабря 2017, 04:47
|
Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
|
5 декабря 2017, 02:03
|
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»
В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. …
|
30 ноября 2017, 08:53
|
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
|
30 ноября 2017, 08:51
|
Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву
|
25 ноября 2017, 01:35
|
Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
|
24 ноября 2017, 02:04
|
ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани
|
21 ноября 2017, 01:36
|
Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»
Компанию ПСО «Казань», которая является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», оштрафуют на 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает федеральное агентство «Р-спорт». Санкции наложены за «неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ». Напомним, что …
|
25 октября 2017, 03:54
|
В Самаре «НТВ-Плюс» наказали за СМС
|
23 октября 2017, 10:49
|
За смерть ребенка самарская стоматологическая клиника заплатит 140 тысяч рублей
Самарскую стоматологическую клинику «Практик», где во время приема умер пятилетний мальчик, оштрафовали. Напомним, трагедия произошла 23 июля. Родители привели ребенка лечить кариес. Ему сделали общее обезболивание и ввели в состояние медикаментозного сна. После этого у малыша нарушился сердечный ритм. …
|
20 октября 2017, 10:59
|
В блогах: Клен над речной волной
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в соцсети твиттер сообщил, что в Самару уже доставлена скульптурная композиция, посвященная 40-летию исполнения песни «Клен» ВИА «Синяя птица». Бронзовый памятник изготовил скульптор Константин Чернявский. Открытие запланировано на май 2016 года. К этому событию планируют …
|
1 октября 2015, 09:26
|
Бронзовый «Клен» в честь песни «Синей Птицы» поставят в Самаре в мае
Появилось фото скульптурной композиций, посвященной 40-летию исполнения песни «Клен» ВИА «Синяя птица». Памятник уже доставлен в Самару. Скульптуру «Клен» из бронзы изготовил Константин Чернявский. Открытие композиции запланировано на май 2016 года. К этому событию хотят организовать концерт с участием «Синей …
|
30 сентября 2015, 10:24
|
В Самаре установят памятник в честь песни ВИА «Синяя птица»
|
27 апреля 2015, 09:44