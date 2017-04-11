Сразу несколько травяных пожаров произошло сегодня в Сызрани. Примерно в 13 часов у санатория «Отдых» горала трава на площади около 50 квадратных метров, сообщает портал «Маленькая Сызрань». Затем в пойме реки Кубра горел камыш на площади в несколько сотен квадратных метров. По оценке пожарных, главная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. В прошлом году трава в Сызрани горела около 200 раз.
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У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
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