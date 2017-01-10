Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января 2015 года по март 2016-го. Общая сумма долга по зарплатам превысила 530 тысяч рублей.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Гендиректору «Монолита» назначили штраф - 150 тысяч рублей, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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