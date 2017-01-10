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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В среду, 4 января, около 17:00 в одну из городских больниц Тольятти позвонил 49-летний мужчина и сообщил, что он сильно обморозил ноги, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительным информации, обморожение было очень серьезным. К 

6 января 2017, 02:57
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
В России разрешили платить налоги за других

В России разрешили платить налоги за других

Сегодня, 30 декабря, вступила в силу норма налогового кодекса, позволяющая платить обязательные сборы за третьих лиц. Раньше можно было исполнять налоговые обязанности только за себя.
Налоговая служба добивалась введения такого правила на протяжении трех лет, считая, что это позволит эффективнее 

30 декабря 2016, 04:01
До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.

Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

Именно к этому сроку должен быть готов реестр сборщиков просроченных долгов. Однако федеральная служба судебных приставов до сих пор не сформировала отдел, который должен составить специальный список. Это значит, что минимум на месяц, а то и дольше коллекторы останутся вне 

20 декабря 2016, 04:46
Сотовикам разрешат взыскивать с клиентов долги в ускоренном порядке

Сотовикам разрешат взыскивать с клиентов долги в ускоренном порядке

Верховный Суд России разрешил сотовым компаниям взыскивать долги с клиентов в ускоренном порядке. Операторам необязательно будет вести разбирательства с неплательщиками. Достаточно будет обратиться в суд и получить приказ для приставов, которые принудят абонента заплатить по всем счетам. Как правило, огромные 

29 ноября 2016, 03:30
Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

В новый рейтинг от Forbes вошли 12 отраслей экономики России, в которых, по мнению составителя, самые большие зарплаты.  В тройке лидеров оказались нефтегазовый кластер, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. При этом речь идет только об оплате труда первых руководителей.
Продолжили 

28 ноября 2016, 05:07
Опрос ВЦИОМ: 75% россиян получают «белую зарплату»

Опрос ВЦИОМ: 75% россиян получают «белую зарплату»

В РФ актуальность проблемы безработицы в октябре этого года немного выросла, однако в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем ситуация представляется менее напряженной. Так утверждают эксперты ВЦИОМ. О том, что среди их знакомых есть люди, потерявшие в этом году работу, авторам 

17 ноября 2016, 02:13
Почти 50% россиян готовы работать за «серую» зарплату

Почти 50% россиян готовы работать за «серую» зарплату

В России с начала года сразу на 6 процентов - с 41 до 47 - выросло количество граждан, согласных работать за «черную» и «серую» зарплату. Такие данные в ходе опроса были получены исследователями из центра Superjob.ru. Свою позицию респонденты чаще 

1 ноября 2016, 03:43
Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

В прокуратуру района обратились сотрудники коммунального предприятия. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что руководство общества с ограниченной ответственность "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти" задолжало около 1 миллиона рублей. Два месяца не получают зарплату 71 человек. Последний раз деньги выдавали за 

26 октября 2016, 08:23
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