Примерно каждый десятый работник самарских компаний начинал свою трудовую деятельность обычным продавцом. Таковы результаты социологического исследования, проведенного специалистами портала HeadHunter. Семь процентов респондентов начали карьеру с профессии инженера. Примечательно, что каждый второй самарец первую работу выбирал не по специальности. А вот медики, юристы, строители, нефтяники, как правило, изначально работали в соответствии с полученным образованием. 26 процентов опрошенных не продержались на своей первой работе и полугода. Лишь три процента респондентов до сих пор работают в той же компании, в которой начинали.
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