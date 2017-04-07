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Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%
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4 апреля 2017, 05:04
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Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
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3 апреля 2017, 11:13
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В Саратове задержали организаторов «автоподстав»
В Саратове в руки правоохранителей попали злоумышленники, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о причиненном страховщикам ущербе на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
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31 марта 2017, 03:45
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АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай
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30 марта 2017, 04:52
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В Самаре коммунальщики ищут владельцев «подснежников»
Самарское «Предприятие тепловых сетей» обратилось к горожанам с просьбой оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей, брошенных владельцами вдоль улиц и во дворах жилых домов. Их еще называют «подснежниками». В ПТС жалуются, что такие машины препятствуют проезду спецтехники к местам …
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30 марта 2017, 04:42
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«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин
В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. …
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28 марта 2017, 09:00
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Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти
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23 марта 2017, 04:06
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АвтоВАЗ отправит на Кубу 300 автомобилей Lada Vesta и Largus
АвтоВАЗ планирует в мае поставить на Кубу тестовую партию из 300 легковых автомобилей Lada, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Сейчас руководство компании обсуждает подробности с кубинским минтрансом. Куба получит две модели - Vesta и Largus. Они будут использоваться таксомоторными, …
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13 марта 2017, 02:59
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АвтоВАЗ начал продавать Lada Vesta в Болгарии
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6 марта 2017, 01:38