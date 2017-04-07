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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%

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Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%. По итогам марта компания реализовала на российском рынке 25 тысяч автомобилей. Это на 3 тысячи больше аналогичного показателя прошлого года. Всего за I квартал было продано более 60 000 машин. Это на 8 тысяч больше, 

4 апреля 2017, 05:04
Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta

Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta

В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика 
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В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове в руки правоохранителей попали злоумышленники, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о причиненном страховщикам ущербе на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Как отмечается, организаторы разработали схему, в 

31 марта 2017, 03:45
АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ уже в этом году может начать экспортировать внедорожники Lada 4х4 в Китай. Об этом заявил президент автогиганта Николя Мор. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с тремя китайскими компаниями. Дилеры из Поднебесной больше всего интересуются поставками тольяттинских 

30 марта 2017, 04:52
В Самаре коммунальщики ищут владельцев «подснежников»

В Самаре коммунальщики ищут владельцев «подснежников»

Самарское «Предприятие тепловых сетей» обратилось к горожанам с просьбой оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей, брошенных владельцами вдоль улиц и во дворах жилых домов. Их еще называют «подснежниками». В ПТС жалуются, что такие машины препятствуют проезду спецтехники к местам 

30 марта 2017, 04:42
«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. 
28 марта 2017, 09:00
Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти

Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти

В Тольятти на улице сняли закомуфлированный универсал Lada Vesta. Фото появилось в социальной сети. Машина обклеена ярко-зеленой пленкой. Автолюбители отмечают, что снимки модели появлялись и ранее, но модель была скрыта тщательнее. А на новом фото впервые можно рассмотреть передние фары 

23 марта 2017, 04:06
АвтоВАЗ отправит на Кубу 300 автомобилей Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ отправит на Кубу 300 автомобилей Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ планирует в мае поставить на Кубу тестовую партию из 300 легковых автомобилей Lada, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Сейчас руководство компании обсуждает подробности с кубинским минтрансом. Куба получит две модели - Vesta и Largus. Они будут использоваться таксомоторными, 

13 марта 2017, 02:59
АвтоВАЗ начал продавать Lada Vesta в Болгарии

АвтоВАЗ начал продавать Lada Vesta в Болгарии

В Болгарии стартовали продажи седана Lada Vesta. Местным автолюбителям вазовскую новинку будут предлагать с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Стартовая стоимость - 22 тысячи левов, или 695 тысяч рублей по курсу на 6 марта. Ранее в СМИ сообщалось, что с 

6 марта 2017, 01:38
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