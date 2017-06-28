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На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем
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26 июня 2017, 02:42
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В Infiniti возможен дефект: у россиян отзывают 8000 иномарок
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23 июня 2017, 08:00
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В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример
Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность …
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22 июня 2017, 09:00
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Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!
Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.
Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно …
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22 июня 2017, 02:27
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АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive
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21 июня 2017, 03:59
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АвтоВАЗ отказался платить дивиденды
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19 июня 2017, 05:01
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АвтоВАЗ отложил допэмиссию
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14 июня 2017, 05:36
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АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом
АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Автомобиль будет работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего увеличивает …
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7 июня 2017, 03:21
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АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями
Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. …
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7 апреля 2017, 03:11
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Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
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3 апреля 2017, 11:13
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Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти
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23 марта 2017, 04:06