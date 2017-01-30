Банки посчитали доходы и убытки В 2016 году число прибыльных банков в России сократилось на 20 процентов - с 553 до 445 организаций, говорится в отчете Центробанка. Количество убыточных кредитных учреждений за тот же период снизилось всего на 2 единицы - со 180 до 178. …