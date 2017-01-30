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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

Банки посчитали доходы и убытки

Банки посчитали доходы и убытки

В 2016 году число прибыльных банков в России сократилось на 20 процентов - с 553 до 445 организаций, говорится в отчете Центробанка. Количество убыточных кредитных учреждений за тот же период снизилось всего на 2 единицы - со 180 до 178. 

27 января 2017, 04:20
Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 427 млн рублей

Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 427 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с 

26 января 2017, 05:22
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58
Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры

Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры

Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры. Среди 14 тысяч выявленных фальшивок - более 8 тысяч единиц номиналом 5 тысяч рублей. Однотысячную банкноту подделывали 5 тысяч раз. Меньше всего изготавливали бумажных десятирублевок, которые постепенно выходят из обращения. Таких обнаружили всего 7 

24 января 2017, 04:12
Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Арбитражный суд Самарской области отказал бенефициарам «Эл Банка» Людмиле Фирсовой и Анатолию Волошину в иске к Центральному банку России. Заявители пытались оспорить решение регулятора о лишении кредитного учреждения лицензии.

Напомним, в конце июля в отношении «Эл Банка» была введена 
24 января 2017, 02:16
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. 

29 декабря 2016, 02:28
Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два 

29 декабря 2016, 01:06
Генри Киссинджер надеется, что США совершают хакерские атаки на Россию

Генри Киссинджер надеется, что США совершают хакерские атаки на Россию

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью CBS News, что считает российских хакеров причастными к недавним взломам американских компьютерных систем. Кибератакам, в которых Вашингтон обвиняет РФ, подверглись Демократическая и Республиканская партии, а также Пентагон.

Действующий президент США Барак Обама считает, 

19 декабря 2016, 12:34
Уязвимость мессенджеров для чиновников в России протестируют хакеры

Уязвимость мессенджеров для чиновников в России протестируют хакеры

Мессенджеры, которыми предстоит пользоваться российским чиновникам, протестируют специалисты компании Positive Technologies, именуемые белыми хакерами. Как правило, по согласованию с владельцами они взламывают их ресурсы, чтобы провести проверку на надежность. Таким образом выяснится степень уязвимости государственных сервисов для обмена сообщениями.
Наряду 

7 декабря 2016, 03:51
В России выявили 50 банков, у которых могут отнять лицензию

В России выявили 50 банков, у которых могут отнять лицензию

Более 50 российских банков могут лишиться лицензии. Так считают эксперты агентства «Эксперт РА». К этому может привести использование финансовыми организациями схем по кредитованию бизнеса их владельцев. С января 2017 года банкирам будет разрешено направлять на обеспечение родственных компаний не более 

22 ноября 2016, 03:14
Хакеры атакуют российские банки

Хакеры атакуют российские банки

Хакеры атаковали 5 крупнейших российских финансовых институтов, в том числе Сбербанк и Альфа-банк. Начиная со вторника «компьютерные пираты» пытаются нарушить работу их сайтов посредством так называемых  DDoS-атак, организованных с  ботнетов, включающих десятки тысяч машин, находящихся на территории США, Индии, Тайваня 

10 ноября 2016, 02:54
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