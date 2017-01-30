Центробанк планирует изменить порядок проведения платежей для усиления защиты от хакеров. Речь идет о внедрении шифрования на более раннем этапе - на уровне автоматизированной банковской системы. По информации экспертов, большинство атак происходит при передаче данных внутри финансового учреждения, зачастую преступникам удается подменить файлы с реестрами платежей. ЦБ разослал в IT-отделы письма с просьбой рассчитать возможность внедрения и сроки шифрованных платежей, направляемых в систему Регулятора.
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Банки посчитали доходы и убытки
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27 января 2017, 04:20
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Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 427 млн рублей
«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с …
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26 января 2017, 05:22
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Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года
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26 января 2017, 03:58
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Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры
Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры. Среди 14 тысяч выявленных фальшивок - более 8 тысяч единиц номиналом 5 тысяч рублей. Однотысячную банкноту подделывали 5 тысяч раз. Меньше всего изготавливали бумажных десятирублевок, которые постепенно выходят из обращения. Таких обнаружили всего 7 …
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24 января 2017, 04:12
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Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии
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24 января 2017, 02:16
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Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек
Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
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20 января 2017, 11:19
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Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций
Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. …
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29 декабря 2016, 02:28
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Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков
Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два …
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29 декабря 2016, 01:06
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Генри Киссинджер надеется, что США совершают хакерские атаки на Россию
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью CBS News, что считает российских хакеров причастными к недавним взломам американских компьютерных систем. Кибератакам, в которых Вашингтон обвиняет РФ, подверглись Демократическая и Республиканская партии, а также Пентагон.
Действующий президент США Барак Обама считает, …
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19 декабря 2016, 12:34
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Уязвимость мессенджеров для чиновников в России протестируют хакеры
Мессенджеры, которыми предстоит пользоваться российским чиновникам, протестируют специалисты компании Positive Technologies, именуемые белыми хакерами. Как правило, по согласованию с владельцами они взламывают их ресурсы, чтобы провести проверку на надежность. Таким образом выяснится степень уязвимости государственных сервисов для обмена сообщениями.
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7 декабря 2016, 03:51
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В России выявили 50 банков, у которых могут отнять лицензию
Более 50 российских банков могут лишиться лицензии. Так считают эксперты агентства «Эксперт РА». К этому может привести использование финансовыми организациями схем по кредитованию бизнеса их владельцев. С января 2017 года банкирам будет разрешено направлять на обеспечение родственных компаний не более …
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22 ноября 2016, 03:14
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Хакеры атакуют российские банки
Хакеры атаковали 5 крупнейших российских финансовых институтов, в том числе Сбербанк и Альфа-банк. Начиная со вторника «компьютерные пираты» пытаются нарушить работу их сайтов посредством так называемых DDoS-атак, организованных с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, находящихся на территории США, Индии, Тайваня …
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10 ноября 2016, 02:54